El Ayuntamiento de Soria prevé no recurrir la sentencia del Cerro de los Moros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que rechazaba la resolución de Alcaldía que paralizó los trámites del Cerro de los Moros no será recurrida. El Consistorio prevé no hacerlo, aunque todavía está en plazo para ello, explicó el concejal de Urbanismo, Luis Rey. La «idea inicial», indicó el responsable del área, es no recurrir, si bien, matizó, aún queda plazo para ello en su caso. Un recurso motivaría dilatar de nuevo los trámites de la modificación del PGOU, que llevan atascados desde hace tres años.

El Ayuntamiento parece inclinarse, por tanto, por dar salida ya al expediente y dar respuesta en un sentido u otro a los cambios propuestos por la promotora Pilares del Arlanzón para concentrar toda la edificabilidad en la zona de vaguada de Los Pajaritos, liberando el Cerro de sus más polémicas afecciones paisajísticas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no daba por buena la resolución de Alcaldía de comienzos de 2023 en la que se decidía la paralización del procedimiento de la aprobación provisional en tanto no llegara el informe de Patrimonio. Aquel documento se verificó un año después, de manera que entonces podría haberse reanudado el expediente. No obstante, al acudir Pilares del Arlanzón a la justicia malogró esta posibilidad. Y es que, además de que se anulara la resolución de Alcaldía, la promotora reclamaba que el visto bueno provisional recayera sobre el órgano jurisdiccional, una petición principal a la que no accedió el Tribunal Superior. De manera que el expediente queda en estos momentos donde se encontraba en 2024, ya con el informe de Patrimonio sobre la mesa y la opción de reanudarse.

E l del Cerro de los Moros ha sido un tema muy polémico desde sus comienzos, a raíz del convenio urbanístico del mandato corporativo 2003-2007. La ordenación no vinculante del PGOU permite la ocupación de la cumbre del cerro con viviendas unifamiliares, algo que destrozaría el paisaje asociado a los poetas. La modificación plantea edificar en bloque las 1.200 viviendas de capacidad que tiene el sector en la zona de vaguada más próxima al estadio de Los Pajaritos. Con ello se intenta atenuar el impacto paisajístico de la operación. De hecho, el informe al respecto del expediente considera que la afección al paisaje tiende a ser nula, por cuanto desde los puntos de observación considerados ya se aprecian los actuales edificios de Soria. En su caso, las construcciones del sector del Cerro únicamente se agregarían a una perspectiva ya ocupada por casas.

La modificación se desprende además de otro aspecto polémico del PGOU, como es la construcción de un vial que a través de la ladera del Castillo va a morir a las Siete Curvas y San Lorenzo. En su momento llegó a plantearse incluso un túnel en la ladera del cerro. La documentación suprime ya esta carretera que además venía definida como sistema general.