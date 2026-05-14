Losán presenta un plan de reestructuración en el que centra la planta de Soria en el tablero melamínico y en el aserradero

Publicado por Félix VillalbaJosé Sosa Soria , Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Losán ha presentado su plan de reestructuración para relanzar la actividad y reestructura su deuda. El grupo empresarial prevé poner en marcha sus fábricas, actualmente en “hibernación” y en el caso de Soria se centrará en la producción de tablero melamínico y en el aserradero, abandonando la producción de aglomerado. También contempla desinversiones y venta de activos. De hecho, la fábrica de Villabrázaro, en Zamora, ya se ha puesto a la venta.

El grupo industrial de origen gallego ya ha presentado su plan de reestructuración para evitar el concurso. La propuesta ha sido ya enviada a los acreedores, a los que se les da de plazo hasta el 18 de mayor para aceptar o rechazar la propuesta.

El plan supone algunos cambios en la actividad industrial y la reestructuración de la deuda. Entre los acreedores, además de numerosas pymes, se encuentran organismos públicos, desde la SEPI hasta entidades públicas de la Junta de Castilla y León y Galicia, y entidades financieras.

El plan contaría ya con una mayoría suficiente para conseguir salir adelante, ya que ha habido conversaciones previas con los organismos públicos y las entidades financieras. Los socios de Losán realizarán una aportación de capital de 10 millones de euros para poner en marcha el plan.

La propuesta del grupo industrial, a la que ha tenido acceso este periódico, reestructura la deuda de los organismos públicos y entidades financieras y establece una quita del 95% en los la deuda financiera sin garantía y en la que tiene garantía ICO. Asimismo, la deuda ordinaria de los proveedores, tanto las pymes como los que no tienen esa consideración, tendrán también una quita del 95%. En el caso de la deuda subordinada la quita será del 100%.

En la parte operativa, el plan plantea la intensificación progresiva de la parte de actividad hibernada de la totalidad de los centros de producción del grupo, con la excepción de la planta de producción situada en Villabrázaro, Zamora, en la que se produce la desinversión.

La exclusión de dicha instalación obedece a que su puesta en funcionamiento exigiría la movilización de un volumen de recursos financieros desproporcionado en relación con la capacidad actual del grupo, de tal forma que la asunción de dicho coste comprometería no solo la viabilidad operativa de la propia planta, sino la del conjunto del Grupo.

El plan de viabilidad que contempla Losán es el que, según su argumentación evita la declaración de concurso de acreedores. Para ello se basa en la entrada de fondos con la aportación de los socios, la venta de activos y la formalización de operaciones de arrendamiento financiero, así como en un nuevo calendario para la deuda sostenible y la aplicación de una quita sobre la no sostenible.

Además de la venta de la Planta Industrial de Villabrázaro, Losán también ha previsto la venta de activos en el extranjero, en los Países Bajos y en Rumanía.

El plan industrial para relanzar la actividad tiene dos fases. En la primera, de 12 meses, supondría alcanzar el 50% de la capacidad productiva. La segunda, también de 12 meses, serviría para alcanzar niveles de actividad máximos conforme a datos históricos de las empresas, optimización de procesos productivos y consolidación de la cartera de clientes, atendiendo a las rentabilidades del sector y sin superarlas.