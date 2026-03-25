Losán pide a la banca una quita del 50% y pagar el resto de su deuda hasta 2031

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los responsables del Grupo Losán mantuvieron este martes una reunión con el comité de empresa y los trabajadores que quisieron acercarse al encuentro, abierto a todos. La cita contó con la presencia de unas 25 personas donde el director de la asesoría jurídica del Grupo Losán, el abogado Alberto de Artaza, y el director de la planta soriana, José María Magariños, ofrecieron las últimas novedades de la situación que atraviesa la factoría.

El secretario general de CGT en Soria, Eduardo Gallego, aseguró que la empresa «nos ha trasladado que siguen negociando con los bancos y a la espera de su respuesta para poder presentar el plan de viabilidad». En concreto, apuntó, «plantean a los ocho bancos acreedores una quita del 50% e ir pagando el resto de la deuda hasta 2031». En cuanto al montante de esa deuda: «No nos lo han dicho, pero es mucho dinero».

Los plazos se van agotando. El plan de reestructuración debe estar presentado antes del 28 de abril en el juzgado gallego que concedió la última prórroga a la empresa. En caso contrario, la factoría entrará en concurso de acreedores. Un final que lleva ya mucho tiempo sobrevolando sobre Losán. No en vano, apuntaron fuentes de CGT, «nuestras sensaciones, tras la reunión con los responsables, es que esto está liquidado. Por lo menos en Soria. La fábrica lleva dos años sin trabajar. Han perdido clientes y quedan diez trabajadores. Es impensable poder volver a arrancar así».

Y es que, hay que recordar que el pasado lunes se celebraron los juicios de 15 trabajadores que han denunciado para poder desligarse de la compañía. Este miércoles se van a celebrar otros tantos y «este viernes o a principios de la próxima semana estarán las sentencias». Los trabajadores «consiguen un despido improcedente con 33 días por año trabajado» aunque, continuó, «la empresa tampoco está pagando estos finiquitos» así que la deuda sigue acumulándose.

Ante este escenario, apuntó Gallego, «el futuro de Losán es bastante negro». Si finalmente entra en concurso de acreedores «la salida sería que hubiera una empresa interesada en su compra para volver a abrir» pero, reseñó, «no sería de hoy para mañana. La fábrica lleva dos años parada. Sin clientes. Llevaría mucho tiempo volver a llegar a los 250 trabajadores que había». Pero, «sí podría ir activándose por partes. Primero, por ejemplo, el aserradero, con medio centenar de trabajadores... Aunque todo dependerá, llegados a este caso, del administrador concursal», matizó.

Gallego destacó que el Grupo Losán «está formado por cinco empresas diferentes». Y añadió: «Parece ser que están intentando vender la planta de Villabrázaro (Zamora) que es más nueva. Y siguen hablando de los activos que tienen en Rumanía».

Lo cierto es que los directivos de Losán no daban la cara en Soria «al menos desde hace un año», apuntó Gallego, que indicó que «hasta ahora, todas las reuniones que hemos tenido han sido por videoconferencia». Ante este hecho, sí aplaudió que «han dado la cara y, además, han abierto el encuentro no solo al comité, sino también a los trabajadores que han querido acudir a las instalaciones de Losán», donde estaban citados a partir de las 10.00 horas.

Sin embargo, el contenido de la reunión para el representante de CGT no es muy alentador. «Nos llevan contando las mismas milongas meses. Es más de lo mismo. Palabras y más palabras que luego no se cristalizan. Se supone que en enero nos dijeron que en febrero todo se iban a solucionar y que los bancos iban a dar el visto bueno a su plan de viabilidad. Llegó febrero y todo siguió igual y en marzo nos vuelven a decir lo mismo. No nos creemos nada ya».

En lo que se refiere a las nóminas pendientes, que ya son la extra de diciembre, enero y febrero, tampoco hay novedades. Hace unas fechas se han pagado los salarios de noviembre y diciembre pero todavía quedan pendientes tres. «Si todo sigue así, y a falta de un mes para presentar el plan de reestructuración, no nos han dicho que vayan a abonar ninguna nómina pendiente. Así que podríamos ponernos en mayo con cinco salarios pendientes».

Por último, el permiso retribuido se alargó hace quince días durante un mes más por lo que el actual cumplirá el 13 de abril permitiendo a la decena de trabajadores que todavía están vinculados a la compañía no acudir a sus puestos de trabajo. Un permiso que lleva encadenándose de forma continuada desde finales del pasado mes de septiembre. Seis meses ya y, de momento, sin fecha de caducidad.