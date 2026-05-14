El alcalde de Soria visita Aspace y compromete el apoyo municipal para culminar la residencia y reforzar la atención a las familias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón, mantuvo en la tarde de ayer su primera reunión institucional con responsables de Aspace Soria, en una visita en la que estuvo acompañado por la concejala de Acción Social, Ana Romero. Ambos fueron recibidos por Laura de Diego y Milagros Pérez, con quienes pudieron conocer de primera mano la realidad actual de la entidad, sus principales necesidades y los proyectos en marcha.

El alcalde de Soria, Javier Antón, arranca la serie de reuniones con el tercer sector, las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, visitando las nuevas instalaciones de Aspace Soria. Durante el encuentro, el alcalde recorrió las instalaciones que la asociación está desarrollando en la parcela municipal cedida para este fin en la carretera de Logroño. Allí pudo comprobar el funcionamiento de los servicios ya operativos en la primera planta del centro, donde ASPACE Soria presta atención especializada a personas con parálisis cerebral, patologías afines y otros diagnósticos vinculados a la multidiscapacidad.

Entre los recursos ya en marcha, la entidad ofrece servicios como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, trabajo social, educación especial, ocio y tiempo libre o respiro familiar, dentro de un modelo de atención integral orientado a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y de sus familias.

La visita permitió también conocer el avance de la segunda planta, que continúa en obras y que albergará la futura residencia del centro. Según la información difundida este año sobre el proyecto, la zona residencial está concebida para ampliar la atención especializada y dar respuesta a una necesidad largamente planteada por las familias de la provincia.

Durante la reunión, las responsables de ASPACE Soria trasladaron al alcalde la necesidad de seguir sumando apoyo económico para completar el centro y su equipamiento, así como las dificultades que afrontan en el día a día para sostener servicios muy demandados por las familias y que, en muchos casos, no cuentan con cobertura suficiente por parte de la administración competente en materia de servicios sociales, la Junta de Castilla y León.

Ante esta situación, Javier Antón comprometió la ayuda económica del Ayuntamiento de Soria para contribuir a completar la construcción y el equipamiento de la residencia. Asimismo, avanzó la voluntad municipal de revisar al alza la colaboración económica que el Consistorio mantiene con la entidad de cara a 2027, con el objetivo de aliviar la carga que soportan las familias de las personas usuarias.

El alcalde también anunció que trasladará esta demanda en las próximas reuniones que mantenga con responsables de la Junta de Castilla y León, defendiendo la necesidad de que Aspace Soria pueda incorporarse al sistema de plazas concertadas, tanto de centro de día como de residencia. Esta medida permitiría reducir el coste que actualmente asumen muchas familias y evitar, en numerosos casos, desplazamientos a recursos ubicados fuera de la provincia para recibir atención terapéutica o residencial adecuada.

Aspace Soria es una organización sin ánimo de lucro nacida para agrupar a personas con parálisis cerebral y patologías afines, a sus familias y a sus representantes legales, con el fin de garantizar su promoción y atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida. La asociación trabaja además para sensibilizar a la sociedad y reclamar una respuesta pública adecuada a las necesidades de prevención, rehabilitación, inclusión y apoyo social de este colectivo.

Con esta visita, el Ayuntamiento de Soria reafirma su cercanía con las entidades del tercer sector y su compromiso con un modelo de ciudad que refuerce los servicios de atención social, la inclusión y el acompañamiento a las familias que más apoyo precisan.