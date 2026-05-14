Programas de la Feria de Muestras de Almazán y de las Fiestas de San Pascual Bailón (horas y lugares)

A la izquierda, un zarrón en la plaza Mayor de Almazán y a la derecha, maquinaria agrícola en La Arboleda.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Almazán se dispone a vivir un fin de semana cargado de actividades y convocatorias. El mayor municipio de la provincia de Soria -en población y al margen de la capital- celebra la Feria de Muestras y de forma simultánea las Fiestas de San Pascual Bailón que este 2026 coinciden el fin de semana, si bien siempre suelen estar próximas. San Pascual Bailón y los zarrones está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, al igual que la Bajada de Jesús, lo que convierte a Almazán en el único municipio de Soria con dos fiestas con este reconocimiento.

Por lo que se refiere al certamen ferial es de los más veteranos de Castilla y León y un año más congregará en torno a 160 expositores en las diferentes áreas en que se divide el recinto ferial, en La Arboleda. La feria, con representación de maquinaria agrícola, automoción, agroalimentaria y organizaciones sociales, entre otras, llega este año a su edición número 64. La programación de ambas convocatorias es la siguiente:

Maquinaria agrícola en la feria.MONTESEGUROFOTO

Viernes 15 de mayo

12.30 h. Inauguración

12.30 h - 14.30 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

19.00 h - 21.00 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

19.30 h. Reparto de migas. Precio plato 1,50€ o plato + copa grabada y vino 5€

Sábado 16 de mayo

12.00 h. Dormir bien, vivir mejor. Pabellón de Madera. Taller sueño y descanso, Imp. por Saldos Muñoz en su stand

12.00 h. Foro X aniversario de El día de Soria. Recinto ferial. Set Vive Radio Soria El latido del medio rural. Participantes: Ana Pastor, presidenta de Asaja Soria; Marisa Muñoz, Gerente de Adema; Ángel Martín, presidente de la Asociación Cerámica de Almazán. Modera, Iván Juárez, director de Promecal Soria.

12.30 h - 14.30 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

13.30 h. Cata de vinos guiada. Hall piscinas climatizadas. Por Bodegas Bildé, con aperitivo 10€, inscripciones en el stand del ayuntamiento, máximo 20 personas.

18.30 h. Exhibición de tallado de madera con motosierra

19.00 h - 21.00 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

19.00 h. Hablando de música (Programa Vive Radio Soria). Recinto ferial. Set Vive Radio Soria. Música en directo con Dj Noy’s

19.30 h. - 21.30 h. Exhibición de globo aerostático

20.00 h. Cata de vinos guiada. Hall piscinas climatizadas. Por Bodegas Bildé con aperitivo 10€, inscripciones en el stand del ayuntamiento, máximo 20 personas

Domingo 17 de mayo

12.30 h - 14.30 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

18.30 h. Exhibición de tallado de madera con motosierra

19.00 h - 21.00 h Degustación de vinos de nuestra tierra. Bodegas Vildé, Taruguin, Bodega Fernández Vallelado, Bodega Hugo Cuellar y Piedras de San Pedro

21.00 h. Clausura

Zarrón azuzando a un joven que se agacha a por un caramelo.MONTESEGUROFOTO

Por lo que respecta a las fiestas de San Pascual Bailón 2026 comienzan el sábado, con arreglo al siguiente programa:

Sábado 16 de mayo

A las 20 horas en la Iglesia de Santa María, conclusión del triduo en honor del Glorioso San Pascual Bailón.

A las 20.15 de la tarde volteo de campanas en señal de vísperas (en la Iglesia de San Pedro).

Domingo 17 de mayo

A las 8 de la mañana, diana por las calles de la localidad acompañados por la Charanga La que has liao. La diana dará comienzo en casa de los Mayordomos en C/ Antonio Machado, desde donde se irá a visitar las casas de danzantes y zarrones.

A las 12 del mediodía, en la Iglesia de San Pedro, solemne función religiosa cantada por la Coral Polifónica de Almazán, en honor de San Pascual Bailón. A continuación procesión con el Santo y actuación de danzantes y zarrones, acompañados por los gaiteros Los soplagaitas.

Como de costumbre, una vez que San Pascual esté de nuevo en la Iglesia de San Pedro, los jóvenes disfrutarán de las carreras y zambombazos de los zarrones, y el personal congregado partirá hacia la casa del mayordomo donde se gritarán los 'vivas' y se comerá soparra.

A las 15 horas, en el parque de la Arboleda, comida campera. Durante esta comida habrá música con los Gaiteros. La Cofradía pondrá vino a disposición de todos los que deseen asistir. (Este año no se hará lumbre; quienes la precisen tendrán que hacerla de forma particular).

A las 19 horas, actuación de la danza infantil en el domicilio del Mayordomo (C/ Antonio Machado).

De 20.30 a 22.30 y de 00.30 a 04.00 de la madrugada, en la Plaza Mayor disfrutaremos en la verbena amenizada por la Orquesta Atracción Génesis.

Lunes 18 de mayo