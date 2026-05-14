El Archivo Histórico Provincial de Soria condensa una década de memoria visual en su nueva exposición

La exposición se puede ver en el Archivo Histórico Provincial de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Archivo Histórico Provincial de Soria ha inaugurado este jueves la muestra Seis miradas de archivo: Retrospectiva, una ambiciosa propuesta que sintetiza diez años de colaboración con el festival OnPhoto Soria. La exposición, comisariada por María López Morales y Gonzalo Monteseguro Latorre, no es una simple acumulación de imágenes, sino un diálogo visual que recupera las mejores obras exhibidas en ediciones anteriores en este mismo espacio.

A través de una selección de placas de vidrio, negativos y positivos, el recorrido invita a redescubrir la obra de maestros como Manuel Lafuente Caloto, Tiburcio Crespo, Aurelio Pérez Rioja o Salvador Vives. La muestra ofrece un testimonio gráfico de la evolución de la sociedad soriana, transitando desde la solemnidad de los retratos de estudio del siglo XIX hasta la captura del "instante decisivo" que permitieron los avances técnicos posteriores.

Esta experiencia colectiva pone en valor el inmenso patrimonio del Archivo, que custodia más de 60.000 fotografías. Los interesados podrán visitar la exposición en la Plaza San Clemente nº8 hasta el próximo 12 de agosto, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.