El pueblo de Soria que tiene 32 habitantes y una piscina climatizada

Espectacular piscina de este pueblo de Soria en una imagen del remate de las obras.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Para combatir la despoblación, se pueden hacer varias cosas; entre ellas, por ejemplo, ofrecer casas en rehabilitación por muy bajo precio, o incluso gratis, para familias con hijos. Pero el plan de Suellacabras (Soria) era otro: levantar una piscina climatizada en un municipio que apenas ronda la treintena de vecinos.

Sin duda, es una imagen llamativa, incluso contradictoria, pero detrás hay una clara explicación económica y una estrategia que va más allá del chapuzón: aprovechas los ingresos generados por el parque eólico para dotar al pueblo de servicios capaces de atraer a nuevos habitantes y mejorar la vida de los que ya están.

Suellacabras, en la comarca de Tierras Altas, es una de las zonas donde la pérdida de habitantes ha marcado durante décadas la realidad de otros tantos enclaves. La información más reciente coloca a 32 habitantes censados en el momento de finalización de las obras de la piscina climatizada.

La piscina ha sido un plan cuidadosamente planeado. El Boletín Oficial del Estado de la Provincia de Soria, en abril de 2023, ya daba cuenta de la aprobación inicial del proyecto para la construcción de la piscina climatizada, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Una piscina cubierta con gimnasio y jacuzzi

Por contra de lo que pudiera parecer, la instalación no se limita a un vaso de baño. Según la ordenanza fiscal, el recinto incluye piscina cubierta, zona de aguas, gimnasio y jacuzzi y un área verde exterior pensada para cuando el calor llegue.

La inversión del proyecto ha sido de unos 1,4 millones de euros y las obras, tras más de un año de ejecución, quedaron pendientes de remates como la cubierta, las duchas, el jardín o el sistema de deshumidificación. La piscina es de mecanismo retráctil, con posibilidad de abrir parte del tejado y de los cerramientos en verano para acomodarla a las altas temperaturas.

El dinero de los molinos, convertido en servicios

La clave está en los ingresos municipales procedentes de los parques eólicos instalados en el término. La alcaldesa, Felicidad Gómez, ha explicado en distintos medios locales que Suellacabras lleva años aprovechando esos recursos para financiar mejoras que serían impensables para un municipio de ese tamaño.

Este tema puede abrir el siguiente debate: ¿De verdad tiene sentido una piscina climatizada en un pueblo tan pequeño? La respuesta del Ayuntamiento parece clara: la fijación y retención de población también pasa por dar motivos para quedarse, volver o instalarse. En un territorio donde muchas localidades carecen de servicios básicos, la piscina funciona como símbolo de una política rural distinta: convertir los recursos propios en equipamientos que generen actividad, empleo puntual y calidad de vida.

Además, esta instalación también dará servicio a los pueblos cercanos, algo muy relevante en una zona de tan baja intensidad. La pieza de Suellacabras es una apuesta para demostrar que hasta los municipios más pequeños y modestos pueden tomar decisiones ambiciosas cuando cuentan con la financiación adecuada.

En la España vaciada, donde muchas noticias hablan de cierres, pérdida de servicios y envejecimiento, Suellacabras ha conseguido protagonizar una historia distinta: la de un pueblo de Soria con 32 habitantes que ha decidido mirar al futuro desde una piscina climatizada.