Los sindicatos invocan la mediación del Serla para desbloquear el convenio del metal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nueva vía para retomar las negociaciones por el convenio del metal, el más importante de la provincia por el volumen de trabajadores afectados con más de 4.000 empleados. Las conversaciones entre la patronal y la parte social saltaron por los aires, por segunda vez, a principios de este mes de mayo. Fuentes sindicales indicaron que hace unos días se cursó una petición al servicio de mediación del Serla para celebrar un encuentro entre patronal y sindicatos. En los próximos días se espera que se fije la fecha del encuentro y sirva para desbloquear las conversaciones. Desde los sindicatos inciden en que en la provincia de León se ha logrado firmar este convenio con subidas del 3,5% y cláusula de revisión al IPC, propuestas que en Soria no se han aceptado por parte de las empresas.

La tensión entre los sindicatos y la patronal es patente en las últimas semanas a costa de este acuerdo laboral. Primero fue parte empresarial revelando, a través de un comunicado a sus socios, la ruptura de las negociaciones y tras un impass el pasado 1 de Mayo los sindicatos adelantaron que las conversaciones iban a retomarse. El pasado 5 de mayo fue la parte social, a través de un carta de UGT a sus trabajadores, la que informaba de una nueva ruptura y acusaba a la patronal de convertir la reunión en una «charlotada».

En el escrito el sindicato recalcaba que hay provincias limítrofes con mejores condiciones y cuestionaban que desde la patronal soriana solo se mire su beneficio evitando, por ejemplo, que las ayudas de funcionamiento repercutan en los trabajadores. «A partir de ahora vamos a necesitar el apoyo de los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo que nos beneficie por lo que iremos informando puntualmente de las medidas tomar, juntos lo conseguiremos», concluía el documento.

Hay que recordar que la conflictividad, más allá del metal, también alcanzó a la negociación sobre Hostelería, en la que también se ha producido una ruptura de las negociaciones. Esto supone que hay prácticamente 7.000 trabajadores en espera de que haya una acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre sus condiciones de trabajo. Esta situación, por ejemplo, no se ha reproducido en las negociaciones por le convenio de carpintería. Fuentes sindicales indicaron que en apenas dos reuniones se logró cerrar un acuerdo.