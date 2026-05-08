Bloqueo en el convenio de hostelería, que extiende la conflictividad laboral

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La negociación colectiva en Soria se atasca y la amenaza de un importante choque laboral entre patronal y sindicatos es latente. Tras la guerra abierta entre empresas y trabajadores en las conversaciones que afectan al sector siderometalúrgico, con más de 4.000 trabajadores, ahora su suma un nuevo bloqueo que afecta al sector de la hostelería. Un ámbito laboral con más de 2.300 trabajadores en la provincia de Soria por lo que son más de 6.000 los empleados con las negociación de sus convenios completamente paralizada.

Los dos sindicatos principales, UGT y CCOO hicieron público ayer un nuevo comunicado mediante el que detallaban la «ruptura» de las negociación por el citado acuerdo laboral y, tal y como ocurre en el metal, apuntando a la responsabilidad de la «actitud de la patronal. «Queremos trasladar a la opinión pública que no es posible alcanzar un acuerdo debido a la falta de voluntad real por parte de la patronal hostelera soriana», detallaban en el citado escrito.

Ambos sindicatos aseguraban «lamentar» la situación, pero explicaban que desde que se inició el proceso de negociación, en febrero de este año, «hemos presentado propuestas razonables orientadas a mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadores del sector, garantizando derechos básicos y contribuyendo a dignificar la hostelería en la provincia». Estas propuestas, siempre según los sindicatos, han caído en saco roto ya que «ninguna de las reivindicaciones ha sido considerada aceptable por la parte empresarial, que ha condicionado cualquier avance a la pérdida de derechos previamente adquiridos».

En el comunicado aseguran que las propuestas por la parte empresarial no solo no suponen una mejora para el sector sin «un claro retroceso en las condiciones laborales». En el comunicado se desvelan algunas de esas propuestas empresariales. En relación con el salario la patronal, según UGT y CCOO, pretendían incrementos salariales «por debajo del IPC de 2025» lo que suponía «condenar a las personas a perder poder adquisitivo». En materia de salud se pretendía «un empeoramiento de las condiciones de las bajas por incapacidad temporal» y por último «se pretendía ampliar la jornada laboral hasta las 10 horas diarias». «Estas medidas evidencian una falta de compromiso con las personas trabajadoras y condenan el desarrollo de un sector clave para la economía soriana», explican.

Tanto UGT como CCOO consideran que los planteamientos de la patronal son «inaceptables» ya que «impiden avanzar hacia un acuerdo equilibrado al implicar una pérdida de derechos consolidados». El comunicado insiste en que se mantiene la «voluntad de diálogo» en busca de un acuerdo «que garantice estabilidad tanto para las empresas como para los trabajadores» y concluyen solicitando a los empresarios «retomar la negociación con una actitud seria responsable y constructiva».

El bloqueo de la negociación del convenio de hostelería llega después de que el convenio del metal, el más importante de Soria por el volumen de trabajadores, se haya vuelto a paralizar. Tras un primer bloqueo a principios de abril el pasado 1 de mayo se anunciaba que se iban a retomar las negociaciones. Una sola reunión el pasado lunes bastó para que de nuevo los sindicatos se levantaran de la mesa y remitieran a sus trabajadores un duro comunicado acusando a la patronal de convertir las negociaciones «en una charlotada». «Lamentablemente, lo que en principio parecía que podía ser el inicio de un acuerdo, y donde la parte social retiró algunas de sus propuestas, se convirtió en una verdadera charlotada de la Patronal», explicaba UGT a los trabajadores del sector incidiendo en que «a partir de ahora nos tocará tomar otras medidas de presión que al parecer son lo único que, como hemos visto en años anteriores, puede hacer entrar en razón a la patronal»