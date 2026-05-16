Soria se vuelca una vez más con la inclusión en una multitudinaria Marcha de ASAMIS

La marea solidaria a su paso por el centro de la ciudad durante la jornada de hoy.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La marea de la solidaridad ha vuelto a recorrer las calles de la capital soriana esta mañana. Decenas de ciudadanos se han calzado las zapatillas para participar en la tradicional Marcha Popular organizada por la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (ASAMIS), una cita ya indispensable en el calendario de la provincia que busca visibilizar y apoyar la plena integración del colectivo.

El encuentro ha comenzado en una concurrida Plaza Mayor, donde la comitiva se ha congregado en un ambiente festivo antes de proceder a la lectura de un emotivo manifiesto enfocado en la defensa de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Tras el acto inaugural, los participantes han iniciado la marcha atravesando el centro urbano para después conectar con el carril bici en dirección al monte Valonsadero. La jornada matutina ha concluido de forma exitosa en la Casa de Autoridades, donde se ha celebrado un almuerzo de hermandad acompañado de música e hinchables para los más pequeños.