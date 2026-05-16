Soria vibra al son de la dulzaina en un multitudinario Día del Gaitero

Momento del multitudinario y emotivo homenaje durante el Día del Gaitero en la capital.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana se ha convertido hoy en el gran escenario de la música tradicional con la celebración del Día del Gaitero, una jornada que ha logrado reunir a más de cien músicos y una decena de agrupaciones procedentes de toda la provincia. Desde por la mañana, los pasacalles han llenado de ambiente el centro urbano, pasando por puntos neurálgicos como Mariano Granados y la Plaza Mayor.

Tras un concurrido vermú musical, el broche de oro ha tenido lugar en la Plaza de Toros, donde una gran muestra ha deleitado al público fusionando desde las jotas más tradicionales hasta adaptaciones de pop-rock, consolidando esta cita como un pilar fundamental para la puesta en valor del folklore popular y la percusión tradicional.

Durante los actos de la jornada, se ha vivido un momento de profunda emoción al rendirse un sentido homenaje a Raúl Díez Cortés, un joven gaitero fallecido cuyo recuerdo ha estado muy presente entre todos sus compañeros y asistentes.