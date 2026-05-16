Heraldo-Diario de Soria

Las fotos del arranque del festival Create en Soria

Bailarines de todo el país y artistas locales coinciden en la jornada inaugural de un encuentro que llena de ritmo, color y participación el polideportivo del San Andrés

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España.

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El festival Create 2026 ha iniciado hoy su andadura en Soria consolidándose como el epicentro del talento urbano. Durante esta primera jornada, el polideportivo San Andrés se ha llenado de dinamismo con la llegada de bailarines y bailarinas procedentes de diversos puntos de España, quienes han compartido su energía y técnica con el público soriano.

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España.

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España.MonteseguroFoto

Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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Festival danza urbana Create 2026

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