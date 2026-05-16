Las fotos del arranque del festival Create en Soria

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El festival Create 2026 ha iniciado hoy su andadura en Soria consolidándose como el epicentro del talento urbano. Durante esta primera jornada, el polideportivo San Andrés se ha llenado de dinamismo con la llegada de bailarines y bailarinas procedentes de diversos puntos de España, quienes han compartido su energía y técnica con el público soriano.