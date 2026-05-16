Las fotos del arranque del festival Create en Soria

Create 2026 reúne durante los días 16, 17 y 18 de mayo a bailarines y bailarinas llegados de distintos puntos de España. MonteseguroFoto
Festival danza urbana Create 2026
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