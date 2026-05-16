Las obras que arrancan el lunes en Soria dejarán en el Rosario una rotonda de 13,25 metros de radio exterior

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una de las obras que más va a condicionar el tráfico en la capital, la de la rotonda de la plaza del Rosario, arranca en unos días. Concretamente, este lunes está previsto que comience la ejecución de esta infraestructura, lo que conllevará importantes consecuencias para la circulación en este nudo ahora regido por una señalización semafórica. Los trabajos supondrán la eliminación de estas señales y su sustitución por un esquema circular con el que se pretende dar una mayor fluidez a los coches. Pero durante su desarrollo es preciso cortar el tráfico. La concejala de Obras, Ana Alegre, pidió «paciencia, comprensión y disculpas anticipadas por las molestias que pueda ocasionar una actuación de esta envergadura». Alegre recordó que se trata de «una obra necesaria para seguir transformando la movilidad urbana de Soria, ganar seguridad y mejorar la convivencia entre peatones, bicicletas y tráfico rodado».

La nueva glorieta tendrá un radio exterior de 13,25 metros y un radio interior de 7,75 metros, con una anchura de carril de 5,50. Además, contará con un gorjal interior adoquinado de 3,75 metros de anchura quedando libre el interior de la rotonda, de radio de 4 metros, como isla ajardinada. Los trabajos aparejan la demolición de aceras y pavimento existente; elevación de cota de aceras y carretera actual; ampliación de aceras para mejorar la accesibilidad universal en los itinerarios peatonales; integración en la glorieta del carril bici existente dando continuidad al mismo; reposición y adecuación de los servicios existentes afectados por la ejecución de los trabajos; disposición de nuevo mobiliario urbano y un ornato central que permite una mejor integración urbanística de la glorieta; instalación de nueva iluminación; y señalización horizontal y vertical.

La duración de las labores está prevista en cinco meses, aunque con el objetivo de acortar en los posible este plazo y que la actividad cotidiana de la zona se vea afectada lo menos posible. Pero los conductores tienen que echar mano de recorridos alternativos. En este sentido, se recomienda Nuestra Señora del Azogue para que quienes lleguen desde Logroño o Zaragoza accedan al centro por Postas. La calle Santo Tomé queda abierta para residentes y entrada a las calles Doctrina y Aduana Vieja y el mercado. También para residentes permanece Tejera, que quedará cortada para el resto desde la calle Mesta. Esta última tendrá circulación desde Tejera sólo para acceso al centro, comercio y residentes. El resto de los vehículos deberá utilizar la calle Caro, imprescindible en el esquema provisional de circulación para dirigirse a la Carretera de Logroño y Dehesa Serena.

La obra ha sido adjudicada por el Ayuntamiento a la UTE Rotonda de Las Casas, por un importe de 393.000 euros más IVA. Para los peatones se habilitarán corredores en el área de ejecución. En el caso del carril bici, también la circulación queda interrumpida. Y para los autobuses es recomendable estar atentos a la información que facilita la empresa.

«Somos conscientes de que durante unos meses habrá cambios importantes en la circulación y molestias para vecinos, comerciantes y conductores, pero también de que el resultado será muy positivo para la ciudad y para uno de los accesos con más tráfico de Soria», refirió Alegre. Durante los trabajos se habilita señalización específica en diversos puntos de la ciudad para orientar el tráfico.

El nuevo diseño, señalaron fuentes municipales «busca reducir tiempos de espera, eliminar puntos conflictivos regulados actualmente con semáforos y favorecer una circulación más ordenada tanto para vehículos como para peatones y ciclistas». La obra tiene que ver además con la integración de los antiguos recorridos de las carreteras nacionales, en un tramo urbano que ya ha sido recepcionado por el Ayuntamiento.