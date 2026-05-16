El Ayuntamiento de Soria aprueba el convenio anual con Cáritas por 148.000 euros y ratifica el apoyo a Aspace

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local aprobó un paquete de medidas centradas en la protección social, la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la modernización de infraestructuras urbanas. Dio luz verde a la colaboración con Cáritas Osma-Soria para la atención de necesidades básicas de subsistencia. El Ayuntamiento aportará 148.659 euros durante este ejercicio para cubrir gastos de alimentación, cuidados personales y alojamiento temporal de personas en situación de urgencia social. Esta línea complementa las ayudas de emergencia que gestiona el propio departamento de Servicios Sociales municipal con los informes de las técnicas y que se aprueban mensualmente para dar una respuesta inmediata a las necesidades de las familias más vulnerables.

El órgano de Gobierno también ratificó el convenio con la Asociación de Parálisis Cerebral de Soria (Aspace) por un importe de 6.000 euros destinados al mantenimiento de su centro terapéutico y al desarrollo de programas para mejorar la calidad de vida de sus asociados. El propio alcalde Javier Antón tuvo esta semana la posibilidad de visitar las instalaciones y conocer de primera mano el trabajo de la asociación así como asumir compromisos a medio y largo plazo de apoyo para mejorar las prestaciones de esta entidad que se suman a los que anualmente se suscriben.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento aprobó la convocatoria de ayudas de rehabilitación en el Área Preferente de Ecoinversión para 2026. Con una partida de 84.786 euros, estas subvenciones buscan fomentar la mejora de la habitabilidad y la eficiencia energética en inmuebles de la capital.

Además, dentro del programa europeo NextGenerationEU para el barrio de San Pedro-El Carmen, se autorizó una nueva concesión provisional de ayuda por vulnerabilidad económica para un edificio en la calle Moncayo 6.

Respecto a las fiestas de San Juan se acordó la segunda y última prórroga del contrato de suministro de comidas y vinos españoles para las fiestas de San Juan y San Saturio de los años 2026-2027.

En el ámbito cultural, se ha firmado un convenio con la asociación Coletas Estrelladas para el desarrollo de un proyecto de arte mural y la gestión del Muro Libre en Los Pajaritos, con una inversión de 5.000 euros.