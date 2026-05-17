El 58% de quienes están en posesión de una titulación superior en Soria son mujeres

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las titulaciones superiores tienen nombre femenino. Las mujeres superan ampliamente a los hombres en la educación superior y en la capital soriana esta referencia se plasma en una diferencia aplastante. El 58% de quienes tienen una titulación superior son mujeres, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), que analiza el grado de educación formal adquirida por la población soriana y cuyo detalle desciende a los barrios. Aquí es el área de la expansión la que concentra un nivel superior.

Los datos del INE se relacionan con la población de 15 y más años. 35.008 personas según el informe. De ellos, el 39,15% tiene una titulación superior, es decir, 13.709 individuos, con el mencionado resultado de que las mujeres superan ampliamente a los hombres. Prácticamente seis de cada diez títulos superiores se corresponde con una mujer.

En cuanto a quienes únicamente poseen estudios elementales, en esta situación se encuentra el 14,34% de la población de referencia, 5.022 personas. La proporción crece hasta el25,38% (8.887) en el caso de los que han cumplimentado hasta la primera etapa de la Educación Secundaria. En la segunda se encuentran 7.390 personas, el 21,1%.

Por barrios, es la zona de Los Royales y la Ronda del Duero la que concentra un mayor número de individuos con la enseñanza superior finalizada. Nada menos que el 54,5% de sus mayores de 15 años tiene un título, una proporción parecida (53,99%) a lo que sucede en el barrio de la Universidad. La prolongación de las calles Pedro de Rúa y Duque de Ahumada, próximas a Prados Vellacos, colocan su porcentaje en el 52,86%. También supera el 50% (51,68%) el espacio ocupado por Nicolás Rabal-avenida de Navarra.

Las titulaciones superiores son menos frecuentes en otros barrios (el estudio del INE se basa en las secciones censales). Los porcentajes más bajos de la capital se dan en la parte alta de la avenida de Valladolid, con La Tejera (27,92%) y La Florida-Carretera de Logroño (28,89%). También se colocan por debajo de la media del 39,15% Santa Clara-Juan Antonio Simón (35,47%), Diputación-Alberca (38%),el entorno de Bernardo Robles (30,68%), Clemente Sáenz (35,75%), el entorno del hospital (31,86%), Puertas de Pro-Herradores-Aduana Vieja (34%), Sagunto-plaza de toros (37,38%), la parte baja de la avenida de Valladolid (29,43%), Navas de Tolosa-Merineros (31,87%), Las Pedrizas (30,55%) y La Arboleda-Cerro Castejón (30,6%).

Los barrios que concentran la mayor población con únicamente estudios elementales son la parte baja de la avenida de Valladolid (20,45%), La Florida-Carretera de Logroño (19,8%) y Sagunto-plaza de toros (19,81%). Por encima de la media del 14,34% del municipio cabe mencionar también a secciones como La Arboleda-Cerro Castejón (19,39%), el entorno de Bernardo Robles (18,98%), Puertas de Pro-Herradores-Aduana Vieja (18,62%) o el entorno del hospital (17,95%).

El nivel intermedio es el de las personas que han alcanzado estudios de secundaria, distinguidos en el estudio por etapas.

La primera fase de la secundaria ha sido sobrepasada en el 33,71% de las situaciones por las personas de la parte alta de la avenida de Valladolid con La Tejera, siendo este barrio el que concentra la mayor cifra de titulados al respecto. La concentración más alta de personas que ha superado la segunda etapa de secundaria se da en el entorno de la plaza de Antonio Machado (23,49%).