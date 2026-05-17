El Consistorio de Soria prepara un día de actividades durante el eclipse

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La concentración de personas con motivo del eclipse de agosto se espera multitudinaria, de manera que el dispositivo que se está organizando para la asistencia al monte Valonsadero se compara con el de una segunda Saca. Sin embargo, el eclipse se verá muy avanzado el atardecer y se plantea la posibilidad de que la gente apure para desplazarse al monte con los consiguientes problemas de atascos y de que parte del público se quede sin ver el evento astronómico. Para una estancia prolongada en Valonsadero el Ayuntamiento está preparando un programa de actividades. El objetivo es que la gente tenga opciones de ocio y, con ello, que el acceso al monte se desarrolle de manera escalonada.

Que la gente «vaya a Valonsadero de una manera gradual» es la finalidad de las actividades, señaló la concejala de Turismo, Yolanda Santos. Y es que la experiencia de otros lugares en que se han visualizado eclipses muestra prolongados colapsos en las carreteras, algo que se quiere evitar.

Actividades gratuitas para familias y jóvenes forman parte de lo que se prepara en Valonsadero, acciones como rutas de interpretación o recorridos por los abrigos de las pinturas rupestres. De esta forma se espera que la asistencia sea escalonada y que, llegado el momento, el público se posicione en el lugar de concentración, que no es otro que la llanura donde se celebra el campeonato de Campo a Través de Valonsadero. Es un espacio «suficientemente grande para albergar a unas 30.000 personas», señaló Santos sobre este escenario principal para visualizar el eclipse. Puestos ambulantes y de restauración también servirán para ocupar la espera. Se trata de que la gente pueda «pasar el día» en el monte.

Para la salida, una vez visto el eclipse, el problema es el mismo: la necesidad de que se haga de forma gradual. La cuestión es retener a parte del público. Al situarse la fecha en pleno mes de agosto una solución de entretenimiento pasa por seguir observando el cielo. Es decir, asistir al espectáculo de la ‘lluvia de estrellas’ de las Perseidas.

«Con la idea también de alargar el regreso», explicó Santos, se celebrará una charla por megafonía, centrada en las Perseidas. «El objetivo es más logístico», indicó, ya que «salir del monte todos a la vez va a ser difícil». Además del coche, se estima que parte del público acudirá a pie a Valonsadero. Por ello el recorrido del carril bici estará iluminado como en San Juan.

La principal preocupación del Ayuntamiento es la «seguridad». Tanto en lo referido a los desplazamientos como en un aspecto en el que se hace especial hincapié. La experiencia de otros eclipses en diferentes países señala problemas de protección visual por parte del público. «Sigue habiendo muchos problemas de vista», incluso de ceguera, como consecuencia de visualizar el fenómeno astronómico sin la debida protección. Desde el Ayuntamiento se quieren acercar las precauciones al público mediante charlas en centros educativos y asociaciones. El propósito es «ir una por una no tanto para explicar qué es un eclipse, pero sobre todo para ver esos aspectos de la seguridad que nos preocupan muchísimo».

También preocupa al Consistorio la «incertidumbre por no saber cuánta gente va a venir», reconoció Santos. Los ponentes de las charlas previas «nos dicen todos que no sabemos lo que nos va a llegar». En otros países se han encontrado con concentraciones de centenares de miles de personas, con problemas de carreteras atascadas o de abastecimiento. La expectación es máxima y las plazas hoteleras ya están llenas para la fecha.