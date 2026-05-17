Una mujer pierde el control del vehículo en el centro de Soria al sufrir una indisposición y derriba una farola

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de circulación ha sembrado la alarma en el centro de Soria, en la plaza Mariano Granados, donde un vehículo ha perdido el control y ha golpeado una farola que ha caído al suelo, según personas que se encontraban en el lugar. Su conductora "ha debido de sufrir una indisposición previa" al suceso, según fuentes de Emergencias del 1-1-2, y ha quedado inconsciente, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.

Según fuentes del Ayuntamiento, la conductora ha accedido en dirección prohibida llegando desde Nicolás Rabal y ha impactado posteriormente contra una farola y varios bolardos. La Policía Local está realizando el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible desvanecimiento que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

Uvi móvil de Sacyl ha prestado la primera ayuda a la conductora, que ha sido traslada al hospital Santa Bárbara. Emergencias ha dado aviso a la Policía Local y a los bomberos del Parque de Soria, por los daños sufridos en el mobiliario urbano. También se ha informado a la Policía Nacional.

Estos efectivos han tomado mediciones y han retirado la farola. También ha sido retirado el vehículo. El suceso ha tenido lugar sobre las 13 horas y ha causado gran expectación al ocurrir en el centro de la capital, en una zona bastante transitada, y por el despliegue sanitario y policial realizado.