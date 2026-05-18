Asaja Soria echa en falta el girasol y las leguminosas en la orden de revisión de módulos fiscales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado publica la reducción de los índices de rendimiento neto para el IRPF 2026 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, así como la reducción del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Asaja Soria señala que lleva reclamando hace un mes esta publicación, sobre todo por las heladas, que afectaron especialmente a las viñas, y que dañaron unas 80.000 hectáreas por pedrisco y bajo precio de los cereales.

La organización agraria, que agradece a la Subdelegación del Gobierno, con Miguel Latorre a la cabeza, las gestiones para la consecución de estas rebajas de módulos y la trayectoria de reconocimiento de reducciones en estos años anteriores en la provincia, insiste en la "necesaria y urgente revisión e incorporación de las leguminosas a las reducciones".

Asaja Soria considera que deberían aparecer reflejadas ya que están en el mismo ciclo que los cereales y por lo tanto se han siniestrado de igual forma. Asimismo, la organización echa en falta también el girasol, un cultivo que contó con muchos problemas en el momento de su siembra y solicita la revisión general para esta planta, como indica en un comunicado.

La normativa recoge una reducción de los módulos en las producciones para la provincia de ovino y caprino de leche (0,18) y ovino y caprino de carne (0,09).

En cuanto a los cereales, los siguientes términos cuentan con un índice de rendimiento neto del 0,13: Barca, Abejar, Alentisque, Almazul, Arenillas, Barcones, Borobia, Caltojar, Cañamaque, Ciria, Fuentearmegil, Garray, Matalebreras, Matamala de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, Quintana Redonda, Quiñonería, Recuerda, Rello, Reznos, Serón de Nágima, Soria, Taroda, Velilla de la Sierra, Viana de Duero, Villaciervos, Ólvega y Berlanga de Duero.

Para estos otros pueblos, la cifra es del 0,18: San Esteban de Gormaz, Medinaceli, Alcubilla de las Peñas, Aldealafuente, Aldehuela de Periáñez, Almaluez, Almazán, Almenar de Soria, Arancón, Arcos de Jalón, Bayubas de Abajo, Cabrejas del Campo, Calatañazor, Candilichera, Castilruiz, Cihuela, Deza, Fuentelmonge, Fuentepinilla, Langa de Duero, Maján, Miño de Medinaceli, Montejo de Tiermes, Morón de Almazán, Noviercas, Rábanos (Los), San Pedro Manrique, Santa María de Huerta, Tajueco y Torlengua.

Y por último en lo que concierne al cereal, Baraona tendrá un índice de rendimiento neto del 0,05. Y Velamazán, Retortillo de Soria, La Riba de Escalote y Velilla de los Ajos, un 0,09.

En productos hortícolas, Barca e Hinojosa del Duero tendrán el 0,18 y San Esteban de Gormaz, el 0,13. En lo que se refiere a otros cultivos, Berlanga de Duero tiene el 0,19 en forrajes y La Losilla el 0,07. En la actividad de remolacha azucarera, Medinaceli cuenta con el 0,03.

En frutos no cítricos, San Esteban de Gormaz cuenta con un 0,07 y en uva para vino con D.O. el 0,22.

Es preciso tener en cuenta, recalca Asaja, "que siempre es posible que exista alguna injusticia de tipo puntual con algún término municipal o con alguna producción, por lo que los afectados se pueden dirigir a la Subdelegación del Gobierno para hacer constar todas sus reclamaciones".

Además, insiste la organización agraria en que la determinación de módulos utilizada de manera casi exclusiva o principal sobre los resultados de Agroseguro empieza a generar errores sobre la realidad de los agricultores y ganaderos en su esfuerzo fiscal. "Desde hace años, los coeficientes de rendimientos en el seguro han bajado; se han subdividido y eso hace que sea más difícil llegar para algunos cultivos a daños que se consideren indemnizables", afirma, y añade que "esa situación provoca dos problemas, el primero es que no hay indemnización, y el segundo es que no entran en la consideración de rebajas fiscales de Hacienda".