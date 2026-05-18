Soria suma 21 incendios forestales en el primer cuatrimestre pero no llegan a cinco hectáreas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los incendios forestales no son sólo cuestión del verano aunque en el estío el peligro sea enormemente mayor. El último avance publicado por la Junta de Castilla y León señala que entre enero y abril Soria sufrió hasta 21 fuegos de esta tipología. Por suerte, incluso con los pequeños focos de invierno y primavera la provincia es la segunda que menos superficie afectada suma en toda la Comunidad, donde el número de hectáreas calcinadas ya suma cuatro dígitos. En la tarde de este mismo lunes se da por controlado un pequeño fuego en Gormaz, prueba de que ocurrir, ocurren.

Así, los 21 incendios forestales acaecidos en el primer cuatrimestre en Soria ponen a la provincia por delante de Valladolid (16) o de Segovia (18). No obstante sigue en el furgón de cola. Con 101 casos en León, 131 en Palencia o 76 en Zamora parece evidenciarse que el noroeste de Castilla y León es más 'conflictivo' incluso cuando el riesgo es bajo o medio, como ocurre en la actualidad. En total la Comunidad registró 512 incendios forestales en los cuatro primeros meses del año.

Por superficie, eso sí, Soria sigue siendo el ejemplo. Sea por prevención, por factores climatológicos y meteorológicos, por concienciación o por capacidad de respuesta, el hecho es que es la segunda provincia con menos hectáreas quemadas por detrás de Valladolid, mucho menos forestal. Los 21 focos han dejado un total de 4,74 hectáreas quemadas, con 0,85 de arbolado, 0,85 de monte bajo y matorral y 3,03 de pastos.

Sólo Valladolid presume hasta ahora de haber arrancado el año con más tranquilidad. Además de la reducida cifra de sucesos, sólo han 'tocado' 2,73 hectáreas. Segovia, con 8,06 hectáreas, cierra el podio en positivo.

En el extremo contrario aparece León. A pesar de haber sido meses con bastante precipitación y temperaturas lógicamente moderadas, ya cuenta con 808,53 hectáreas quemadas en incendios forestales hasta abril. Zamora, con 491,23 y Burgos, con 200,31 hectáreas, le siguen a distancia. Aun así son cifras que en ocasiones no se han dado en Soria ni contando con todo el año, verano incluido.

Respecto al tamaño de los incendios, el territorio soriano lógicamente no se ha producido ninguno por encima de las 5 hectáreas, cifra que no se alcanza ni con la suma de los 21. En Castilla y León sí ha habido, hasta 31. De los incendios entre 1 y 5 hectáreas sólo se contabiliza en la provincia hasta abril uno que quemó media hectárea de arbolado y media de pastos. Hubo otros 51 en el resto de la Comunidad

Los conatos, de superficie inferior a una hectárea, componen el grueso del avance proporcionado por la Junta con 20 de 21 incendios forestales en Soria. Se han cobrado 0,36 hectáreas de arbolado, 0,85 de monte bajo y matorral y 2,53 de pastos. El total autonómico de focos asciende a 429.

Con estos datos se va acercando el momento clave para los incendios forestales en Soria y en toda Castilla y León. Mayo está repuntando las temperaturas y las previsiones oficiales señalan que se verán los 30 grados esta misma semana. Las lluvias de finales de invierno y primavera han generado abundante material combustible. Los datos de los primeros cuatro meses del año ya indican que los fuegos son abundantes incluso cuando no se dan las condiciones más favorables para su declaración y propagación. Toca ir extremando precauciones, que las experiencias de años anteriores señalan que en apenas un mes puede haber situaciones graves.

Como ejemplo más cercano, a las 16.44 horas de este lunes se ha declarado un incendio en Gormaz, controlado a las 17.43 horas, en sólo 59 minutos. Ha movilizado a un agente medioambiental, una motobomba y una brigada de especialistas. La afección, sobre 0,05 hectáreas de pasto y probablemente "intencionado" según recoge la Junta a través de Inforcyl.