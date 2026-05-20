El Consistorio de Soria plantea rehabilitar el edificio administrativo de la antigua cárcel

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria tiene la intención de construir en los terrenos de la antigua cárcel un recinto ferial. Para ello está tramitando ante el Gobierno la cesión de las instalaciones. Gracias a una respuesta parlamentaria al diputado del PP Tomás Cabezón se van conociendo más detalles de los planes municipales una vez conseguido el suelo. Entre ellos se encuentra la intención de que el derribo de las viejas dependencias no tiene que ser completo. Y es que el Consistorio plantea al Gobierno salvar el frontal que mira a la calle Las Casas, es decir, el edificio administrativo. De hecho, pone sobre la mesa la rehabilitación de este inmueble. Eso sí, el resto de la cárcel está destinado a la maquinaria de demolición.

Es lo que se desprende de la respuesta parlamentaria, donde el Estado expone los planes del municipio una vez cedido el recinto. En este sentido, se habla de la «demolición del edificio central de celdas y liberación del espacio interior y el acondicionamiento del espacio central diáfano como recinto ferial multifuncional». En las aproximadamente 1,6 hectáreas del antiguo centro penitenciario hay espacio también para una aparcamiento disuasorio. De carácter público y gratuito, en la documentación remitida por el Ayuntamiento al Estado se fija en 500 plazas la capacidad de esta infraestructura, muy necesaria en una zona, Santa Bárbara-Fuente del Rey, donde los estacionamientos escasean tras una reforma hospitalaria de la que el municipio se ha quejado por no contemplar, en esta materia, suficientes espacios.

«El tratamiento de accesos exteriores y conexión urbana» y la «integración paisajística y conexión con el entorno urbano» completan las intenciones municipales, en un barrio en el que las nuevas urbanizaciones de Fuente del Rey y Doctor Fleming están dándole un ‘giro verde’.

En los antecedentes el Gobierno recuerda que el Ayuntamiento de Soria inició en abril de 2023 un «expediente de reversión de la parcela», pretensión que la Dirección General de Patrimonio del Estado consideró poco viable y rechazó. Y es que «conforme a la normativa patrimonial, el cumplimiento de la condición impuesta en su momento de destinar el inmueble al fin previsto durante el plazo mínimo fijado por la ley determina que se considere cumplida la condición o modo impuesto, transformando la donación inicial en una donación pura y simple, no sujeta a reversión». El Consistorio aportó en su día la parcela al Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior «se consideró la solicitud de la cesión gratuita del inmueble para la realización de fines de utilidad pública o interés general». En el pleno de diciembre de 2024 se acordó reclamar tal cesión. Pero en junio de 2025 la Delegación de Economía y Hacienda pidió «aclaraciones y correcciones», que se verificaron el pasado abril.

Por acuerdo de Consejo de Ministros la cárcel está excluida de amortización, de venta para resarcir por los gastos del nuevo centro.