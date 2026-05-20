Eduardo Sanz de Miguel, carmelita y bloguero: “En Soria he estado verdaderamente feliz”

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

A pocos días de que se traslade definitivamente a Barcelona, su nuevo destino en un convento carmelita, el padre Eduardo Sanz de Miguel (El Burgo de Osma, Soria, 1966), miembro de la comunidad de la iglesia del Carmen en la capital soriana, repasa el tiempo que ha estado en su tierra donde ha sido "verdaderamente feliz" y de la que se marcha, dice, "con dolor", aunque consciente de que su vida "es siempre un estar empezando de bien en mejor".

Escritor, profesor de Universidad, reconocido conferenciante sobre la orden de los carmelitas descalzos -especialmente-, Sanz de Miguel es, además, bloguero y destaca por su presencia en redes sociales, donde tiene más de 11.000 seguidores de sus reflexiones espirituales y culturales. Poco antes de las 18.30 horas de este miércoles entra en casa, la iglesia del Carmen, escenario una hora después de una celebración de despedida, concelebrada por ocho sacerdotes. Charlamos con él poco antes de que la iglesia comience a llenarse hasta estar abarrotada.

P. Unas palabras sobre estos 5 años.

R. Bueno, en principio, los frailes estamos siempre dispuestos a ir donde nos mandan, donde nos necesitan. Yo he vivido en muchos lugares de España y del extranjero y, aunque soy de El Burgo de Osma, nunca había estado destinado en mi tierra hasta este tiempo. Ahora he estado casi 5 años en Soria, verdaderamente feliz, colaborando en muchas cosas con la diócesis y trabajando en el Carmen, tanto con las Carmelitas Descalzas como con las Clarisa en Santo Domingo y en distintas otras actividades. Ahora me han pedido que me desplace a Barcelona a una comunidad que tenemos allí para seguir allí realizando mi labor. Con dolor me tengo que ir porque en todos los lugares se coge cariño a la gente, pero sabiendo que mi vida es siempre un estar empezando de bien en mejor.

P. ¿A qué se debe su nuevo destino?

R. En principio, cada 3 años los frailes tenemos lo que se llama Capítulo Provincial. Es una reunión en la que se redefinen las presencias, se cesan todos los superiores, se hacen superiores nuevos y muchas veces personas cambian de destino. Aquí en Soria en concreto, hasta ahora era superior el padre Fausto y ahora va a ser superior el padre Carmelo que viene de Burgos. Ya ha tomado posesión y ya está entre nosotros. Los otros cuatro hermanos se quedan y yo salgo. Pero en realidad en la provincia española, ahora con este Capítulo Provincial que hemos tenido, nos vamos a mover más de 70 frailes a distintos destinos; o sea que no es algo extraordinario, sino bastante normal.

P. Durante este tiempo se ha cerrado algún centro conventual en la provincia. ¿Qué futuro le aguarda a la comunidad carmelita de Soria?

R. Bueno, como todas las órdenes religiosas históricas en occidente, tenemos una gran falta de vocaciones. A pesar de que los que estamos dentro estamos convencidos de que esto es algo atractivo y lo vivimos con gozo y con paz, las nuevas generaciones en Europa, en Occidente en general, no sienten la llamada a servir al Señor en la vida consagrada. Por eso se están cerrando muchos conventos, tanto masculinos como femeninos.

Y nosotros los Carmelitas hemos cerrado muchos. Aquí cerca de Soria, el de El Burgo de Osma, que fue fundado nada menos que por San Juan de la Cruz. Pero hemos cerrado conventos también en Madrid, en Palencia, en muchas otras ciudades, tanto de España como de otros países occidentales.

P. ¿Cuántos hermanos quedan en el convento del Carmen de Soria?

R. En el Carmen de Soria quedan cinco hermanos. Ya estaban cuatro de ellos y ahora se une uno más, el padre Carmelo Hernández, hasta ahora superior en Burgos. Ha sido 35 años misionero en distintos países de América. Es doctor en Teología bíblica, una persona muy preparada que no dudo de que realizará una gran labor aquí en el Carmen de Soria.

P. Usted es conocido en las redes sociales, donde tiene más de 11.000 seguidores. Imagino que continuará con esta labor en su próximo destino.

R. Sí, la estoy llevando muchos años. Antes de que existieran las redes sociales, yo ya escribía. Cuando era estudiante de Teología en Roma y estoy hablando de los años 80, ya lo hacía. Entonces escribía una carta mensual y, bueno, pues se iba multiplicando por muchos sitios. Cuando surgieron los correos electrónicos, la mandaba por correo electrónico y después, cuando surgió otra manera más de comunicarnos, abrí el blog. Del blog han pasado ya por lo menos 15 años y hoy es en Facebook, principalmente, donde publico mis entradas, las mismas que publico todavía todos los días en el blog del padreeduardo.

P. Es autor de numerosas publicaciones, algunas de ellas traducidas a distintos idiomas. ¿Qué libro está escribiendo ahora?

R. En estos momentos estoy haciendo un comentario a los poemas menores de San Juan de la Cruz. Ya está en revisión.

P. ¿Ya se ha despedido de gente aquí en la capital y en El Burgo de Osma?

R. Esta mañana (por este miércoles 20 de mayo) me he despedido de las Hermanitas de los Ancianos desamparados de El Burgo de Osma, que hasta ahora iba cada 15 días a estar con ellas, darles los retiros. Esta tarde me he despedido de las Carmelitas Descalzas de El Burgo. Ayer me despedí de las Carmelitas Descalzas de Soria y mañana me despediré de las hermanas Clarisas de Soria y hoy en la misa, de toda la gente que quiera venir y participar en esta celebración.

Además, hoy he comido con mis hermanos porque ellos viven en El Burgo de Osma. A ellos les duele también que me vaya lejos, después de haber estado aquí. Soy religioso desde hace 40 años y nunca había estado aquí. Este tiempo estaba cerca y para ellos era una alegría, porque nos veíamos a menudo. Cuando yo iba o a las Carmelitas Descalzas o a las Hermanitas de los ancianos desamparados, a darles formación o retiros, aprovechaba y comía con ellos.

P. Un mensaje para su tierra, para Soria.

R. Bueno, en Soria es imposible no recordar a Antonio Machado cuando habla de estos campos de Castilla y en concreto de nuestra provincia de Soria y sus gentes, cuando dice: "Conmigo vais, mi corazón os lleva".

Pues lo mismo digo yo al partir, me llevo en el corazón a tantas personas que he encontrado en toda la provincia, a tantas personas con las que he tenido ocasión de colaborar y de compartir en estos días… Me voy profundamente agradecido por todo lo vivido en estos últimos cinco años.

P. Un recuerdo de estos últimos cinco años.

R. Durante tres años he estado dando clases en la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. Y ha sido para mí también un gozo el compartir con varios profesores, con el vicerrector y con los alumnos que han pasado por las aulas y que son, sin duda ninguna, el futuro de nuestra sociedad, nuestros jóvenes. Es verdad que muchas veces decimos que andan confundidos y desorientados, pero también hay muchos que se esfuerzan, que se forman, que quieren labrarse un futuro mejor. Tenemos que confiar en ellos y yo les tengo un cariño especial.