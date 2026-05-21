El Ayuntamiento convocará el Consejo Sectorial de Urbanismo cuando tenga los informes de Cerro de los Moros

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Vísteme despacio que tengo prisa. El Ayuntamiento de Soria convocará el Consejo Sectorial de Urbanismo, como pedía el PP, pero lo hará cuando disponga de los informes de los servicios técnicos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al Consistorio a tramitar el expediente. Así lo ha revelado este jueves el concejal de Urbanismo, Luis Rey, quien ha comparecido una hora y media después de que lo hiciera el portavoz de área del Grupo Municipal Popular, Saturnino de Gregorio.

La idea del equipo de gobierno es tener esos informes sobre la mesa para evitar a priori interferencias sobre los técnicos, y será a partir de entonces cuando se convoque el Consejo Sectorial que agrupa a agentes sociales y económicos de la provincia, y al que se llevará también el tema de la vivienda en la ciudad.

Hay que recordar que este consejo se reúne en temas especialmente transcendentes para la capital y que la última vez que se reunió fue hace ahora cuatro años, en concreto, un 10 de mayo de 2022 para tratar entonces el Plan Director de la Muralla y el Castillo.

El equipo de gobierno quiere marcar los tiempos en esta materia tan controvertida dentro de una promoción urbanística que generó entonces un convenio que considera que no le pertenece, ya que se hizo bajo gobierno del PP.

Rey ha calificado de "sorprendente" que la sentencia del TSJ llegara tan tarde, ya que "hace un año que estaba ya para votación y fallo" y que aunque ha sido "en contra de los intereses municipales, lo cierto es que no aprueba la modificación puntual" como pedía la promotora, Pilares de Arlanzón, sino que obliga a que se tramite. "Esto ha retrasado también, lógicamente, que podamos analizar Cerro de los Moros en comisión".

Rey ha relatado que el Ayuntamiento "esperará a que la sentencia sea firme", algo que se producirá a finales de este mes o el 1 de junio, y que por lo tanto, no habrá recurso de casación, y posteriormente se recabará la emisión de los informes de los técnicos municipales sobre la aprobación provisional de Cerro de los Moros. "Cuando tengamos esos informes se convocará primero la comisión y después del Consejo Sectorial de Urbanismo". ha añadido el edil.

Considera Rey que si se llevara a cabo la comisión antes de contar con los informes técnicos, supondría una "interferencia" y una "presión" para los trabajadores municipales.

Del mismo modo, el concejal ha confirmado que la vivienda también irá a ese consejo, "un tema estrella", y ha defendido la gestión del equipo de gobierno ante las críticas del PP. "Estamos en plena desarrollo urbanístico de 150 viviendas y luego irán otras 150 en Cañuelo, Los Royales o calle Ávila. Ha reconocido que el problema de la vivienda es muy importante pero ha reprochado al PP que "en el periodo de 2008-2010, con Aznar, hubo una liberación absoluta para suelo de vivienda y solo sirvió para especular mucho. Y ese es su modelo, para que se forraran y quebraran los bancos que tuvimos que rescatar con 60.000 millones".

Rey ha vuelto en este punto a Cerro de los Moros para puntualizar que "este convenio no lo aprobó el PSOE" (incluso entonces amenazó con llevarlo a la Fiscalía) y que "hemos trabajado para buscar una solución y evitar que genere situaciones económicas gravosas para la ciudad". "La 'pasta' que tuvimos que pagar por estas barbaridades. Nosotros somos respetuosos con el dinero público. El problema lo han generado ellos. Que nos meta prisa alguien que ha creado el problema... hay que tener la cara de cemento armado", ha finalizado.