El PP pide la convocatoria del Consejo Sectorial de Urbanismo para tratar el tema de Cerro de los Moros

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria ha pedido al concejal de Urbanismo, Luis Rey, que convoque el Consejo Sectorial de Urbanismo para abordar dos temas: Cerro de los Moros, tras la última sentencia que obliga al Consistorio a tramitar el expediente (es recurrible pero prácticamente está descartado el recurso) y el problema de la vivienda en la ciudad.

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el portavoz de Urbanismo del PP, Saturnino de Gregorio, quien ha recordado que la última vez que se reunió este consejo fue el 10 de mayo de 2022, hace ahora cuatro años, para el Plan Director de la Muralla y el Castillo. La anterior fue el 30 de junio de 2021.

El Consejo Sectorial de Urbanismo se reúne para abordar cuestiones de especial transcendencia para la ciudad en esta materia, y el PP considera que tanto Cerro de los Moros como la vivienda son dos de ellos.

A tenor de las declaraciones de De Gregorio, los populares no parecen estar a favor de que se recurra la sentencia, sino que plantean que se tramite el expediente, que se rechace y que se haga una modificación puntual en cuanto a las pretensiones de la empresa Pilares de Arlanzón en Cerro de los Moros, una zona muy polémica en cuanto a construcciones de vivienda por el impacto paisajístico. Este desarrollo urbanístico ha sido ampliamente rechazado por agentes sociales de la provincia y del resto de España.

El PP, sin embargo, tampoco es partidario de que allí no se construya nada. Según De Gregorio, apuestan por "una solución" y se preguntó, según el impacto, que cuántas viviendas podría encajar. "Se podría cerrar la calle Marcelino Camacho hacia arriba, pero todo vacío no", ha señalado.

El edil especificó que Rey sí parece dispuesto a la convocatoria, aunque en caso de que así no fuera, "apelaríamos a los miembros del consejo para su convocatoria".

El Consejo Sectorial de Urbanismo está formado por representantes de la Universidad, asociación de constructores, FOES, Cámara de Comercio, Asohtur, sindicatos, ingenieros, abogados, asociaciones de vecinos, ecologistas, colegios profesionales, asociaciones de usuarios y empresas concesionadas, entre otros.

El PP formuló la petición de la convocatoria hace unas semanas y pretende también que se valore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó parcialmente la demanda de la empresa urbanística para que se tramite el expediente de Cerro de los Moros.

Un informe de la empresa descarta un impacto visual reseñable en Cerro de los Moros.

Respecto a la vivienda, De Gregorio ha reprochado al equipo de gobierno que no se saque suelo para construir pisos, y ha explicado que Rey les señaló que "por sacar más suelo no se hace más vivienda" y que "por eso no saca nada al mercado".

El concejal ha recordado que hay suelo disponible para vivienda VPO en el sector de La Viña-El Cañuelo, "que no se saca nada", "está paralizado el sector 10 y lo mismo Camino de los Toros".

"Todo el urbanismo y la vivienda están paralizados en el Ayuntamiento", ha apostillado De Gregorio, quien también ha recordado que en el programa regional del PSOE "se hablaba de un consorcio, pero aquí no lo verán nuestros ojos". Del mismo modo, ha expresado que con la convocatoria del consejo "no sabemos si se va a desatascar, pero al menos que lo conozca la opinión pública".