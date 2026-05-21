Heraldo-Diario de Soria

San Juan 2026

Los Jurados de Cuadrilla avisan de una estafa tras detectarse que gente ajena está cobrando las tajadas

Recuerdan que el cobro se realiza después de fiestas y que se extiende un recibo oficial de cada cuadrilla

Logotipo de las Cuadrillas con la advertencia.

Logotipo de las Cuadrillas con la advertencia.HDS

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La denuncia realizada por el jurado de Santa Bárbara, Sergio Blasco, sobre que gente ajena a la cuadrilla ha cobrado tajadas a algunos vecinos, ha surtido efecto de inmediato. 

Todos los alcaldes de barrio se han unido en torno a esta estafa y han lanzado una especie de logotipo en el que advierten al vecindario de esta circunstancia.

Rodeado por todos los escudos de las Cuadrillas, se puede leer: "Aviso de estafa, gente ajena a las cuadrillas está intentando cobrar las tajadas a los vecinos y por ello os recordamos que el cobro de las tajadas solo se realiza después de fiestas, dándoos el recibo oficial y correspondiente de cada cuadrilla".

El alcalde de barrio de Santa Bárbara ha alertado este jueves de que personal ajeno a su cuadrilla cobró dos tajadas a una madre y a su hija, 60 euros en total, haciéndose pasar por representantes del local

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