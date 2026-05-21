Los Jurados de Cuadrilla avisan de una estafa tras detectarse que gente ajena está cobrando las tajadas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La denuncia realizada por el jurado de Santa Bárbara, Sergio Blasco, sobre que gente ajena a la cuadrilla ha cobrado tajadas a algunos vecinos, ha surtido efecto de inmediato.

Todos los alcaldes de barrio se han unido en torno a esta estafa y han lanzado una especie de logotipo en el que advierten al vecindario de esta circunstancia.

Rodeado por todos los escudos de las Cuadrillas, se puede leer: "Aviso de estafa, gente ajena a las cuadrillas está intentando cobrar las tajadas a los vecinos y por ello os recordamos que el cobro de las tajadas solo se realiza después de fiestas, dándoos el recibo oficial y correspondiente de cada cuadrilla".

El alcalde de barrio de Santa Bárbara ha alertado este jueves de que personal ajeno a su cuadrilla cobró dos tajadas a una madre y a su hija, 60 euros en total, haciéndose pasar por representantes del local