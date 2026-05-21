Santa Bárbara denuncia que gente ajena a la cuadrilla ha cobrado tajadas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El jurado de los sanjuanes'2026 de Santa Bárbara, Sergio Blasco, ha denunciado este jueves que gente ajena a la Cuadrilla ha cobrado tajadas, dentro de la ronda que suelen realizar los representantes para que los vecinos entren en fiestas.

En concreto, Blasco se ha referido a un caso en el que personas ajenas a la Cuadrilla lograron cobrar dos tajadas por valor de 60 euros, 30 euros a la madre y otros 30 euros a la hija, identificándose como representantes de Santa Bárbara.

El Ayuntamiento de Soria está al corriente de esta circunstancia y está previsto que este mismo viernes remita una nota de prensa en la que alerta a los vecinos de este hecho, y en la que llama la atención sobre el hecho de que la tajada se cobra después de las fiestas.

Santa Catalina

Por otra parte, y a pesar de los rumores que circulan a través de las redes sociales, el jurado de Santa Catalina, Raúl Carnicero, ha negado que hayan presentado su dimisión para el cargo. "Claro que vamos a seguir. Esta mañana me ha preguntado lo mismo la jurada de El Salvador. Lo negamos categóricamente. Vamos a ser los jurados".