San Juan
Santa Bárbara denuncia que gente ajena a la cuadrilla ha cobrado tajadas
El jurado de Santa Catalina rechaza que hayan renunciado a las fiestas, en contra del rumor que recorre las redes sociales: "Claro que seguimos siendo jurados"
El jurado de los sanjuanes'2026 de Santa Bárbara, Sergio Blasco, ha denunciado este jueves que gente ajena a la Cuadrilla ha cobrado tajadas, dentro de la ronda que suelen realizar los representantes para que los vecinos entren en fiestas.
En concreto, Blasco se ha referido a un caso en el que personas ajenas a la Cuadrilla lograron cobrar dos tajadas por valor de 60 euros, 30 euros a la madre y otros 30 euros a la hija, identificándose como representantes de Santa Bárbara.
El Ayuntamiento de Soria está al corriente de esta circunstancia y está previsto que este mismo viernes remita una nota de prensa en la que alerta a los vecinos de este hecho, y en la que llama la atención sobre el hecho de que la tajada se cobra después de las fiestas.
Soria
Soria está «animada» para entrar en fiestas aunque «no faltan excusas»
Verónica Reglero
Santa Catalina
Por otra parte, y a pesar de los rumores que circulan a través de las redes sociales, el jurado de Santa Catalina, Raúl Carnicero, ha negado que hayan presentado su dimisión para el cargo. "Claro que vamos a seguir. Esta mañana me ha preguntado lo mismo la jurada de El Salvador. Lo negamos categóricamente. Vamos a ser los jurados".