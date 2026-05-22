Primer parón en Soria por el ERTE en Huf con la incertidumbre ante los nuevos proyectos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Toda la semana lleva parada la planta de Huf España de El Burgo de Osma en cumplimiento con el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que firmó la empresa con el comité de los trabajadores hace unos días. Así se daría por finalizada la primera de las dos semanas de regulación que van a estar los empleados; la segunda es en octubre. No obstante, los representantes de los trabajadores confían en que antes de esa semana la empresa confirme la llegada de nuevos proyectos que levanten el ánimo de los empleados, que afrontan este ERTE con gran incertidumbre.

Las líneas de producción están desde el lunes hasta hoy cerradas y la plantilla, un total de 355 personas, se ha podido acoger al ERTE o ha solicitado vacaciones. «Esto no lo sabremos hasta la próxima reunión de la comisión de seguimiento», señalan fuentes del comité de empresa. Y es que cada trabajador ha podido decidir entre ir a la regulación, pedir vacaciones, pero también no aceptar el ERTE y no abrir la prestación por desempleo de tal modo que se quedan con el importe que abona Huf.

Y es que el ánimo de la plantilla está en horas bajas porque pese a la regulación la empresa no asegura que vaya a haber carga de trabajo, dado que el principal accionista no ha cambiado de opinión. «Es una incertidumbre enorme porque los trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme pero no ven que vayan a mejorar las cosas», indican desde la comisión negociadora.

Pese a esto, el comité confía en que antes de la segunda semana de ERTE, concretada para la semana 43 del año, del 19 al 23 de octubre, se vaya solucionando la situación y la planta recupere proyectos para que se retome la actividad con nueva producción. No obstante, ahí en el ERTE no se plantea la posibilidad de sustituir por vacaciones como en este caso.

El ERTE finalmente se firmó por 10 días laborables para la totalidad de los trabajadores, un total de 355. Casi una veintena de los 29 que salieron antes de la firma del proceso de regulación se acogieron a acuerdos particulares con la empresa, la mayoría prejubilaciones o jubilaciones anticipadas. Las negociaciones permitieron que los sindicatos hayan podido rebajar de 15 a 10 los días del expediente. Durante ese periodo de tiempo dejarían de ir a trabajar y de cobrar.

Además, la firma del ERTE incluye la compensación del salario hasta el 85% y se pudo introducir por parte de los sindicatos matices o complementos en la propuesta lanzada por la empresa, entre ellos el reconocimiento del cien por cien en vacaciones y extras.

La situación de Huf salió a la luz pública a principios del mes de abril. El primer aviso fue la reducción de carga de trabajo, y los sindicatos destaparon entonces que la intención de la nueva dirección pasaba por aplicar un ERTE de 15 días entre mayo y octubre.

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, viajó la semana pasada a Alemania para reunirse en la sede de Huf con el propietario mayoritario de la compañía, Rui Monteiro, para trasladarle al empresario la preocupación que reina en la localidad por el futuro de la planta burgense e interesarse por la situación de la factoría.

La planta de El Burgo de Osma fue la primera filial de Huf fuera de Alemania, marcando un hito en la expansión global de la empresa. Situada en el parque industrial La Güera, hace apenas tres años contaba con 430 empleados para la fabricación de conjuntos de cerraduras, sistemas de compuerta trasera, soportes, manijas de puerta y emblemas traseros para varios OEM. Como un pilar importante de la red global de la empresa, Huf España suministra componentes de fundición a presión (metal die casting), piezas de plástico y estampadas a otros sitios de Huf y conjuntos de cerraduras completas para ser entregados directamente a los clientes OEM.