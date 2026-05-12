Acuerdo entre los sindicatos y la dirección de Huf para el ERTE: está firmado

Los sindicatos y la dirección de Huf firmaron este martes un acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en la factoría de El Burgo de Osma. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la comisión negociadora del ERTE, la empresa contempla un máximo de 10 días laborables de ERTE para la totalidad de los trabajadores, un total de 355. Las negociaciones han permitido que los sindicatos hayan podido rebajar de 15 a 10 los días del expediente. Durante ese periodo de tiempo dejarían de ir a trabajar y de cobrar.

El ERTE arrancará este lunes 18 de mayo con una extensión que abarcará hasta el 31 de octubre, es decir, cinco meses y medio de expediente. Dentro de esta calendario, ya están decididos los días de aplicación del expediente: del 18 al 22 de mayo, esos cinco días fijos, y del 19 al 23 de octubre, este último pendiente de la evolución de la empresa. Se da la circunstancia de que quien decida cogerse vacaciones del 18 al 22 de mayo no estaría afectado por este expediente.

Además, se compensará el salario hasta el 85%. Finalizado el periodo de consultas, al final se ha podido introducir por parte de los sindicatos matices o complementos en la propuesta lanzada por la empresa, entre ellos el reconocimiento del cien por cien en vacaciones y extras.

La principal motivación esgrimida por la firma para la presentación del ERTE es el ahorro de costes y forma parte del «paquete de medidas» que busca implementar la dirección para cumplir los objetivos marcados.

El acuerdo es firme y no necesita del refrendo de la plantilla en una asamblea. Hay que recordar que ya se produjeron 29 despidos en la planta burgense hace unas semanas, que fue el punto de partida de este conflicto laboral. «Es un ERTE de corta duración y bien compensado», han destacado fuentes de la comisión negociadora. «Hay otros ERTEs que se extienden durante dos años». Ahora se confía en que pueda haber carga de trabajo en las próximas semanas que pueda aliviar la situación.

Fue a principios de abril cuando la situación de Huf salió a la luz pública. El primer aviso fue la reducción de carga de trabajo, avanzada por Heraldo Diario de Soria. Los sindicatos destaparon entonces que la intención de la nueva dirección pasaba por aplicar un ERTE de 15 días entre mayo y octubre que se empezaría a negociar a finales de abril.

Por su parte, el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, se reunió este martes en la sede de Huf en Alemania con el propietario mayoritario de la compañía, Rui Monteiro, aunque de momento no han transcendido detalles del encuentro. Pardo quiso trasladar al empresario la preocupación que reina en la localidad por el futuro de la planta burgense e interesarse por la situación de la factoría, tal y como indicaron fuentes municipales en una nota de prensa remitida por la mañana.

Pardo realizó un viaje de ida y vuelta a Alemania acompañado por el gerente de Huf España, Roberto Pereira. En la sede de Huf, se reunió con Monteiro y otros tres directivos de la compañía. El alcalde burgense se puso en contacto hace meses con el propietario solicitando un encuentro que se fijó para mayo en El Burgo. Pero, finalmente, Monteiro no ha podido viajar hasta la villa burgense, por lo que fue el alcalde quien se desplazó hasta Alemania.

Pardo parte de la base del «respeto a las negociaciones entre trabajadores y empresa», pero quería conocer en qué puede ayudar el Ayuntamiento para que Huf España siga manteniendo a sus trabajadores en El Burgo. El regidor quiso subrayar el alto grado de cualificación de los empleados burgenses y cómo se han ganado la confianza de los clientes a base de calidad.

El alcalde ha mantenido reuniones estos meses con los representantes de los trabajadores y también acudió a la concentración de apoyo por el futuro de Huf que convocaron en la plaza Mayor.

La planta de El Burgo de Osma fue la primera filial de Huf fuera de Alemania, marcando un hito en la expansión global de la empresa. Situada en el parque industrial La Güera, hace apenas tres años contaba con 430 empleados para la fabricación de conjuntos de cerraduras, sistemas de compuerta trasera, soportes, manijas de puerta y emblemas traseros para varios OEM. Como un pilar importante de la red global de la empresa, Huf España suministra componentes de fundición a presión (metal die casting), piezas de plástico y estampadas a otros sitios de Huf y conjuntos de cerraduras completas para ser entregados directamente a los clientes OEM.

Como reconoció Roberto Pereira en una entrevista de la Cámara de Comercio Alemana para España hace ahora tres años, con su ubicación geográfica en el corazón de la industria automotriz española, Huf España está cerca de los OEM (fabricantes de equipos originales) situados en España y tiene un acceso rápido y fácil a Europa. Dijo que desde hace 40 años, una fuerza laboral experimentada y comprometida está mejorando continuamente el servicio a los clientes OEM. Defendió que la cohesión del equipo es excelente, siendo una de las principales ventajas de la ubicación específica de Huf España en la denominada España vaciada, con su baja densidad de población y algunas dificultades para acceder a servicios. Recalcó que intensifican sus actividades para posicionar a Huf como un empleador atractivo en la región, incluyendo actividades sociales y estableciendo lazos con escuelas y universidades para reclutar nuevos talentos.

Dentro de la red global de Huf, Huf España cumple un papel importante como especialista en fundición a presión para Europa. Con líneas altamente automatizadas, un aumento constante de la eficiencia, «estamos bien preparados para las próximas cuatro décadas», afirmó Pereira hace tres años.

La Junta de Castilla y León ya trasladó hace unos días su «apoyo total y absoluto» a Huf España para que no se produjera un trasvase de producción a otras plantas desde la fábrica de la localidad soriana de El Burgo de Osma. El viceconsejero de la Junta, el alcalde de Burgo de Osma y la delegada territorial mantuvieron una videoconferencias con la empresa en la que le trasladaron el apoyo tanto a la empresa como a los trabajadores. Al final, el ERTE de Huf llega con un acuerdo entre empresa y sindicatos.