El proyecto eM-Numancia avanza con la exposición pública de la planta que producirá e-bio-metanol en el PEMA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto eM-Numancia avanza con la exposición pública de la planta que producirá e-bio-metanol en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del inicio del periodo de exposición pública del proyecto supone un nuevo avance administrativo para la implantación en el de esta planta pionera en España para la producción de e-bio-metanol impulsada por la empresa francesa Elyse Energy.

La compañía trasldó que este trámite “confirma la madurez y la viabilidad” de la iniciativa y facilita “la difusión y conocimiento del proyecto”, además de reflejar el avance hacia la obtención de los permisos necesarios para iniciar la construcción.

La iniciativa toma el nombre de Numancia “como símbolo de resiliencia y responsabilidad colectiva” y utiliza esa referencia histórica como metáfora de una apuesta industrial ligada a la innovación, el empleo, la sostenibilidad y la autonomía energética. El proyecto pretende aprovechar recursos disponibles tanto en Soria como en Castilla y León y supone, según la promotora, una apuesta por el consumo de la energía eléctrica producida en la Comunidad y por la reindustrialización de la provincia para atraer talento y riqueza.

El proyecto contempla una capacidad de producción de hasta 200.000 toneladas anuales de e-bio-metanol en dos fases de ejecución, una planificación vinculada al futuro desarrollo de la subestación de la red de transporte incluida en el borrador de la Planificación Eléctrica 2026-2030, que prevé incrementar la capacidad energética disponible en la provincia.

La planta ocupará una parcela de 20 hectáreas en el PEMA y prevé generar 260 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y otros 50 empleos industriales directos durante la operación, además del empleo indirecto asociado a la cadena de suministro local.

La iniciativa incorpora un sistema innovador que combina la oxi-gasificación de biomasa de pino con hidrógeno renovable para producir metanol, apoyado además en suministro eléctrico de origen renovable mediante conexión a la red eléctrica a través de una línea de alta tensión soterrada hasta la subestación de Soria.

Según explicó Elyse Energy, eM-Numancia ya ha superado fases de diseño, aseguramiento de recursos —como biomasa, agua y conexión eléctrica— y compromisos financieros preliminares. Asimismo, la iniciativa ya ha recibido subvenciones europeas y españolas que refuerzan su competitividad en el mercado, recoge Ical.

La compañía defendió además el carácter estratégico del proyecto tanto para Castilla y León como para España y Europa. El metanol, también denominado “alcohol de quemar”, constituye una materia prima básica para la industria química y un combustible renovable que facilita la descarbonización de sectores intensivos en carbono o difícilmente electrificables, como el transporte marítimo y aéreo.

Elyse Energy sostuvo además que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la autonomía energética mediante la producción local de moléculas bajas en carbono, reduciendo la dependencia exterior de productores de energía y combustibles.

La promotora del proyecto, Elyse Energy, es una empresa industrial francesa fundada en 2020 y especializada en la producción de moléculas bajas en carbono, tanto e-metanol como combustibles sostenibles de aviación (SAF). La compañía opera de forma independiente y desarrolla proyectos ligados a las energías verdes y a la descarbonización industrial.