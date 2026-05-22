Un accidente de tráfico en Abejar deja un herido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de Tráfico en Abejar (Soria) ha dejado a un hombre herido pero consciente en la tarde de este viernes. Según informa la central de emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 17.12 horas y se ha trasladado de inmediato tanto a la Guardia Civil como a los sanitarios.

Los hechos han consistido, siempre según esta fuente, en la salida de la vía de un coche. Ha ocurrido en la N-234 (entre Soria y Burgos) a la altura de la localidad pinariega. El afectado es un varón de unos 65 años que estaba consciente pero refería un golpe en la cabeza.

Desde el 112 se ha dado aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Soria como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que han enviado recursos al lugar para atender al herido.