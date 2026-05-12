Herido en un accidente entre dos vehículos en Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en la tarde de este martes tras verse involucrada en un accidente de tráfico en Almazán. Según informan fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León, desde el Sacyl ya se ha enviado asistencia sanitaria.

La llamada en el propio 112 se ha recibido a las 20.00 horas, alertando de un siniestro entre dos vehículos en el kilómetro 5 de la SO-110. Se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre "de unos 80 años" que había sufrido un golpe en la cara y requería atención.

Desde la central se ha trasladado la situación al Sacyl, que ha movilizado recursos para atender al herido.