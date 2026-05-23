Herido un motorista en un accidente de tráfico en La Póveda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en la provincia de Soria tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de La Póveda. Se trata de un hombre de unos 30 años según el aviso recibido por la central de emergencias 112 Castilla y León.

La llamada alertando del suceso ha tenido lugar a las 11.38 horas de este sábado. En la misma se advertía de que había ocurrido un accidente de moto y el conductor se encontraba herido en una pierna, por lo que se requería asistencia sanitaria.

Desde el 112 se ha pasado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se han movilizado recursos para acudir a atender al herido.