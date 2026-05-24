El Banco de Alimentos de Soria busca llegar al medio rural y entrar en los colegios

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ricardo Delso es el nuevo presidente del Banco de Alimentos de Soria tras ser elegido para liderar la entidad social tras la asamblea general celebrada esta semana. Toma el testigo de Óscar Arancón que se ha mantenido como presidente 14 años. El nuevo presidente asume la gestión con el firme propósito de mantener el rumbo de su predecesor marcándose como retos «intentar llegar más al medio rural y dar a conocer el Banco de Alimentos en el ámbito educativo entrando en colaboración con colegios, universidad y otro tipo de instituciones del ramo», asegura. Y es que tiene claro que «la solidaridad también hay que educarla y los jóvenes tiene que aprender».

En cuanto a números, aunque lleva en el cargo escasos días, ya formaba parte de la anterior junta directiva como vocal, por lo que conoce muy bien cómo funciona el Banco de Alimentos y sus cifras. Así, el organismo «distribuye mensualmente alimentos en torno a 1.100 y 1.200 personas». En 2025 recogieron más de 150.000 kilos de comida que supuso la entrega de «casi tres kilos de alimentos a la semana por persona». Son datos muy importantes para el Banco de Alimentos que funciona gracias a la ayuda de entre 16 y 18 voluntarios. Precisamente un pilar que al nuevo presidente le gustaría incrementar con el objetivo de «poder hacer turnos y contar con una organización mejor».

Y es que son más las personas que necesitan ayuda. Por eso, uno de los retos que se marca Delso es ampliar la realidad del Banco de Alimentos al medio rural soriano. En la actualidad «trabajamos con Almazán, Ágreda, El Burgo y Ólvega en colaboración con las parroquias» pero el objetivo es ampliar esta red provincial ya que «hay mucha gente a la que no llegamos».

Ricardo Delso quiso aprovechar para lanzar un agradecimiento a la sociedad soriana. «Estamos orgullosos de la sociedad soriana. No es ruidosa pero siempre que se necesita, está. Estamos muy agradecidos con su respuesta a las campañas de recogida de alimentos». En este punto, quiso indicar que las campañas de donación de dinero en la caja del supermercado «se convierte de forma íntegra en los productos que más se necesitan». Y es que, explica, «con la recogida de alimentos físicos se necesita una cantidad de recursos y logística impresionante para poder movilizar el importante volumen de donaciones». Además, por otro lado, «nos encontrábamos con muchos productos que se repetían mucho y la carencia de otros». De esta forma «podemos adquirir productos perecederos y otros alimentos que necesitemos».

Otro de los objetivos que se marca Delso es potenciar la recogida de alimentos próximos a caducar. En este punto cuentan con la colaboración de hipermercado E.Leclerc. Pero, hace hincapié, en el esfuerzo logístico que conlleva esta labor ya que «estamos hablando de productos que tienen una fecha de caducidad de uno o dos días por lo que es necesaria una recogida prácticamente diaria así como un reparto diario también». Por eso, en este punto «es muy importante la labor de los voluntarios» y, también, «importante la respuesta de las asociaciones a las que repartimos estos productos para que lleguen lo más rápido posible a la persona que lo necesita».

Unas personas, continúa Delso, «a las que nos gustaría conocer más de cerca. Llegar a ellos sin que se sientan mal, ya que muchas veces tienen vergüenza de su situación y es complicado. Pero nos gustaría que esta red fuera más cercana con el destinatario final con el objetivo de conocer sus necesidades concretas».

Por último, «tenemos que seguir buscando recursos para reforzar las ayudas estables a la vez que pedimos ampliar la colaboración de entidades, instituciones, empresas y comercios para que sigan siendo nuestros aliados». En este punto, también lanzó una petición con el deseo de que recojan su guante. «Nos gustaría que las asociaciones, clubes deportivos, agrupaciones musicales... cuando realicen una actividad recuerden que pueden darle este matiz solidario colaborando con personas que realmente lo necesitan».

Una ayuda, por otra parte, «de la que no estamos exentos nadie. Que ojalá no la necesitemos y ojalá los Bancos de Alimentos no fueran necesarios, pero nunca sabemos qué va a pasar mañana. Es una realidad que no podemos eludir. Es gente que lo que está pasando mal y hay que ayudarles», asevera Delso concluyendo con unas palabras de agradecimiento para su predecesor «por su trabajo durante estos 14 años».