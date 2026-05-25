Alerta por calor: Está en jaque la producción de setas de primavera

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las elevadas temperaturas de la última semana van a continuar durante los próximos días en la provincia de Soria para la alegría de quienes esperaban la llegada del buen tiempo, tras los episodios intensos y continuos de precipitaciones. Un agua que ha dejado el monte con reservas de humedad para la producción de setas de primavera, pero que se podría cortar si la ola de calor persiste, tal y como avanzan los expertos micólogos.

Hasta el momento la campaña está siendo buena, con producciones interesantes de Boletus pinicola, Cantharellus, senderillas (Marasmius oreades) o setas de cardo (Pleurotus eryngii), además de perrechicos (Calocybe gambosa), e incluso ya hay fructificaciones de Amanitas caesareas.

El técnico del área de micología y truficultura de la Fundación del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), José Miguel Altelarrea, añade que sigue habiendo producción de perrechicos en Soria, pese a los vaivenes de humedad y temperatura que se han registrado durante todo el invierno y la primavera. No hay datos porque salen en colonias determinadas y no se puede realizar una extrapolación fidedigna. Y en cuanto a Boletus, Altelarrea asegura que hay muy pocos en Soria, dejando unos rendimientos de recolección muy bajos, menos de medio kilo por hora, ya que en cotas altas no hay constancia”.

Lo cierto es que hay zonas donde no han empezado a salir las especies porque ha hecho frío hasta el momento, pero se prevén inminentes por la humedad que hay en el suelo, sostiene la encargada del departamento micológico de Cesefor, Montse Ganado. No obstante, también añade que si las elevadas temperaturas continúan demasiado tiempo puede paralizar la producción, porque “es demasiado calor para estas fechas”. Y las previsiones apuntan a máximas de hasta 32 grados al menos durante toda esta semana, con mínimas de 15 grados, temperaturas más propias de los meses estivales en Soria. “Esperemos que se trate de un periodo puntual de calor para que se pueda alargar la fructificación”.

Tampoco es muy optimista Altelarrea si viene un periodo de calor de más de diez días, pese a que hay humedad en el monte. “Si continúan las altas temperaturas sin precipitaciones se puede paralizar la producción”. Pero si vuelven las lluvias se podría ampliar la campaña, que está siendo más larga que otros años, aunque a su juicio “no relevante”.

Reconoce Montse Ganado que la campaña de setas de primavera “está siendo buena”, pese a las anomalías meteorológicas registradas en la provincia en lo que va de año, primero con exceso de humedad y saturación prolongada de los suelos forestales por las abundantes lluvias, y luego un mes de abril con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones, para luego continuar con un mayo de nuevo con exceso de lluvias.

Una situación que pudo influir negativamente en la producción de setas de primavera, hasta el mes de abril, pero que luego remontó con los episodios de tormentas puntuales que contribuyó a mejorar la producción en algunas zonas.

Pero además el calor conlleva “otro inconveniente” en las especies micológicas: salen muy agusanadas y no tienen apenas valor comercial ni culinario.