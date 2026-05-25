El turismo rural goza de una «muy buena» ocupación estival

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El turismo rural de Soria roza el lleno absoluto para el fin de semana del 12 de agosto gracias al eclipse solar, un fenómeno astronómico que ha disparado el interés de los viajeros y ha provocado que las reservas en la provincia «superan el 90%» para esas fechas, tal y como apunta Arcadio Marín, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Soria, Tursoria. De hecho, este evento histórico aúpa las previsiones de ocupación estivales que «son muy buenas» actuando como el gran motor de la temporada. Contando, además, con el incremento de los precios del sector de turismo rural para este fin de semana debido a la alta demanda «duplicando y triplicando tarifas».

El resto del verano, más allá del eclipse, «se plantea bien, como siempre», asegura el presidente de Tursoria. Y es que «julio y agosto para nosotros es temporada alta. Se juntan las vacaciones de verano con la temporada de caza», el turismo se diversifica y los establecimientos suelen llenar en estas fechas. En estos meses, muchos «tenemos clientela fija de familias y grupos para los fines de semana» y el resto se va llenando poco a poco. De todas formas, desde Tursoria han detectado «que las estancias son cada vez más cortas. Antes eran 10 ó 12 días y ahora son cuatro o cinco... Una semana cuesta», apunta Marín que añade que «viene siendo una tendencia de los últimos dos o tres años. Supongo que la gente quiere gastar menos, los precios suben poco a poco... y se reservan menos estancias. No sabemos exactamente los motivos pero se notan las estancias cada vez más cortas». A partir de septiembre «volvemos a un turismo de fin de semana. Hay algún turismo de parejas que toman vacaciones más tarde, pero es lo menos», continúa.

Por otra parte, las fiestas de San Juan «en las casas rurales de Soria no nos afectan. La mayoría de casas rurales están fuera de Soria y la gente que viene de fiesta no quiere coger el coche para trasladarse». Por eso, destacan desde Tursoria, «hay mucha diferencia en estas fechas en la ocupación de las plazas hoteleras en la capital y las casas rurales». Así, «para nosotros, San Juan es un fin de semana más que puede estar lleno pero sin tener nada que ver con la celebración de las fiestas de Soria. Es un turismo que no nos afecta».

Para el eclipse «hay una gran variedad de turismo extranjero. Desde Noruega y otros países escandinavos hasta México pasando por Estados Unidos... Se ha notado mucho el turismo extranjero en esta fecha. Los españoles están esperando a última hora y muchos se han quedado sin sitio. Por ejemplo yo, que tengo mi casa rural en Tejado, estoy lleno desde hace meses», subraya Marín.

Precisamente para esta fecha, desde Tursoria se ha realizado una compra de gafas «y se están repartiendo entre las casas que las solicitaron. Cada uno ha hecho un pedido según sus previsiones y necesidades y desde Tursoria hemos centralizado la gestión comprando 1.500 gafas a una empresa especializada cumpliendo con los requisitos legales de homologación». A partir de ahí, «cada uno decidirá en su negocio qué hace con ellas. Entiendo que la mayoría las hemos adquirido por si los clientes las necesitan aunque lo cierto es que son clientes muy especializados que vienen con sus cámaras y con sus equipos. Es un turismo muy especializado», concluye Marín.