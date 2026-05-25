¿Qué es Numancia para ti? El concurso escolar en imágenes

El certamen está promovido por Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, la Fundación Científica Caja Rural de Soria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la Diputación Provincial de Soria, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación de Soria. El jurado fue presidido por Amalio de Marichalar e integrado por Carlos de la Casa, Enrique Rubio, Anselmo García y Mª Ángeles Fernández, todos ellos
destacaron la elevada calidad de los trabajos presentados y el interés de los escolares por acercarse al patrimonio histórico y cultural de Numancia a través de la creatividad y la expresión artística.
El acto contó con la presencia del director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, acompañado por el presidente de Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, Amalio de Marichalar; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; Enrique Rubio, en representación de la Diputación Provincial; Anselmo García, por Caja Rural de Soria; y el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo.
Un concurso escolar de creación literaria y plástica relacionada con Numancia y su historia MARIO TEJEDOR
Entrega de premios ¿Qué es Numancia para ti?
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