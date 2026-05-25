¿Qué es Numancia para ti? El concurso escolar en imágenes

Un concurso escolar de creación literaria y plástica relacionada con Numancia y su historiaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La VIII edición del concurso escolar ‘¿Qué es Numancia para ti?’ se celebró en el CEIP Numancia de Soria y se reconoció a los ganadores del concurso con los dibujos y poemas elegidos entre casi un millar de escolares participantes procedentes de 14colegios de la provincia. Los niños presentaron dibujos y poemas inspirados en la historia de Numancia y recibieron como obsequio un diploma y una mochila.

El certamen está promovido por Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, la Fundación Científica Caja Rural de Soria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la Diputación Provincial de Soria, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación de Soria. El jurado fue presidido por Amalio de Marichalar e integrado por Carlos de la Casa, Enrique Rubio, Anselmo García y Mª Ángeles Fernández, todos ellos destacaron la elevada calidad de los trabajos presentados y el interés de los escolares por acercarse al patrimonio histórico y cultural de Numancia a través de la creatividad y la expresión artística.

Entre los premiados de la Categoría A, destinada a alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria, fueron reconocidos Valeri Yoismar Pérez Ramos, del CEIP Virgen del Rivero, y Sofia Alexia Porumbaru, del CEIP Fuente del Rey. En la Categoría B resultaron galardonados Naiara Gilete Clemente, del CEIP Los Doce Linajes; Elisa Radu Costa, del CRA Campos de Gómara; y Diego Ortín García, del CC Santa Teresa de Jesús. En la Categoría C el alumnado premiado fue Paola Vanesa Coria Vargas, del CEE Santa Isabel. Todos ellos visitarán Numancia y el Museo Numantino junto a sus compañeros de clase. Además, otros diez alumnos seleccionados por el jurado participarán en una visita guiada a la villa tardorromana ‘La Dehesa’, en Cuevas de Soria, como reconocimiento a sus trabajos.

El acto contó con la presencia del director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, acompañado por el presidente de Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, Amalio de Marichalar; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; Enrique Rubio, en representación de la Diputación Provincial; Anselmo García, por Caja Rural de Soria; y el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo.