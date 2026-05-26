Fotos: Los niños conocen de cerca la labor de la Policía Local

Los escolares aprendieron seguridad vial de la mano de la Policía LocalMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de la capital soriana acogió el martes una jornada dedicada a la educación vial en la que participaron alumnos de varios colegios de la ciudad. Los niños pudieron conocer de cerca la labor de la Policía Local y descubrir los recursos y vehículos que utilizan habitualmente, especialmente las motocicletas y coches patrulla, en los que se pudieron subir e incluso activar la sirena. Después de la parte lúdica, se celebró una representación teatral centrada en la seguridad vial para reforzar de forma dinámica los conocimientos aprendidos.

Esta es ya una actividad habitual para los estudiantes de quinto de Primaria y que pone el broche de oro a la campaña entre centros educativos y Policía Local con la que entre ambos se establece una formación vial útil y cercana, basada tanto en la prevención como en la responsabilidad.

Cerca de 500 escolares han participado en las actividades del Plan Director de Educación Vial, además de la de hoy, los niños han realizado jornadas de aprendizaje en el circuito de educación vial en el parque de Los Pajaritos, donde trabajaron distintos aspectos relacionados con la circulación y la seguridad. Así, se ha podido introducir a los jóvenes en el conocimiento de las normas viales y fomentar hábitos responsables desde edades tempranas.