El hospital de Soria sugiere a una mujer que vaya a rehabilitación en la privada

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Disconformidad en el tratamiento recibido. Es la queja de una paciente de la que se hace eco el Procurador del Común, que hace varias recomendaciones a Sacyl para actuar coordinación. La mujer acudió a Traumatología del hospital Santa Bárbara «para valoración de rodilla y hombro» y la atención y las explicaciones no pudieron ser menos amplias. La rodilla «fue únicamente palpada por el especialista», mientras que una inyección fue administrada debido a la petición de la propia paciente. Lo más chocante es que, en relación al hombro, «se le sugirió acudir a su seguro privado para recibir rehabilitación». El informe del Procurador refiere una odisea de atenciones y derivaciones debido a una situación compleja. La institución que vela por los intereses de los ciudadanos en sus relaciones con la administración no echa de menos paso alguno, pero concede que la información que recibió la mujer era mejorable.

«La actuación administrativa examinada no evidencia una ausencia de atención sanitaria, ya que la paciente ha sido valorada en múltiples ocasiones por distintos servicios especializados y ha recibido tratamientos acordes con los diagnósticos emitidos, indicándose en cada momento las actuaciones diagnósticas y terapéuticas consideradas adecuadas», expone el Procurador. La mujer ha sido «objeto de un seguimiento clínico continuado en distintos niveles», refiere la institución, que señala diversas visitas a Reumatología , Traumatología y Rehabilitación, habiendo sido incluso operada en Burgos. No obstante, «la percepción de la persona afectada, reflejada en la queja, acerca de la insuficiencia de la exploración realizada en la consulta de Traumatología, así como de la falta de información clara y comprensible en relación con las derivaciones efectuadas y las opciones terapéuticas disponibles, pone de manifiesto la importancia de reforzar la comunicación médico-paciente como elemento esencial de la calidad asistencial». Y es que no basta con la «adecuación técnica de la actuación sanitaria», hay que contar con «la forma en que esta es trasladada al paciente». En este sentido, «la ausencia o insuficiencia de esta información puede generar incertidumbre, desconfianza y una percepción negativa de la atención recibida, incluso cuando esta haya sido clínicamente correcta».

Por todo ello, el Procurador pide a Sacyl que «valore reforzar los mecanismos de información y comunicación con los pacientes», de manera que reciban «explicaciones claras y comprensibles sobre su proceso diagnóstico, terapéutico y las decisiones clínicas adoptadas». La institución reclamada además que, «especialmente en personas aquejadas de patologías crónicas complejas», se insista en la «adecuada coordinación» entre Atención Primaria, Reumatología, Rehabilitación, Traumatología y «en su caso» la Unidad del Dolor. Y que en casos como el de la mujer se estudie la «conveniencia de realizar un seguimiento clínico coordinado que permita revisar periódicamente la evolución del enfermo». En el caso concreto de la paciente, se pide que «se revise su proceso asistencial global».