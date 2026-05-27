Unos 150 fieles de Osma-Soria irán al encuentro de León XIV en Madrid

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Diócesis de Osma-Soria ultima los preparativos para cerrar el desplazamiento de alrededor de 150 fieles de la iglesia soriana que acudirán al encuentro del Papa León XIV en su próxima visita a España. La visita papal se desarrollará en tres ‘sedes’, Madrid, Barcelona y Canarias y la delegación soriana acudirá a algunos de los actos que se celebrarán el próximo fin de semana en la capital de España, según confirmaron desde Osma-Soria. La máxima representación de la diócesis soriana será el administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez, que participará en actos en Madrid y Barcelona, a decir de las mismas fuentes.

El viaje se organiza a través de la delegación de Pastoral de la Diócesis de Osma-Soria. El vicario de Pastoral, Julián Peregrina, detalló que hay un primer viaje de «jóvenes» de la Diócesis que estará en Madrid el próximo sábado y el próximo domingo. En las próximas horas se cerrará definitivamente la inscripción que hasta ahora han completado unas 80 personas. Junto a ellos viajarán algunos sacerdotes de Osma-Soria.

Peregrina explicó que los jóvenes sorianos participarán en la vigilia prevista para la tarde del sábado en la Plaza de Lima sobre las 20.30 horas. La presencia de los jóvenes fieles se ha coordinado a través de Pastoral Juvenil. Además, el domingo los jóvenes sorianos también participarán en la celebración eucarística que tendrá lugar en la plaza de Cibeles esa fecha, día del Corpus.

El domingo saldrá de Soria un segundo contingente de fieles sorianos ya «adultos». En estos momentos hay un autobús completo y se espera que pueda rozarse el segundo vehículo. En este caso, la previsión es que el domingo 7 de junio comience el viaje sobre las 4.30 horas de la madrugada. En la capital del país se reunirán con los jóvenes para participar en la eucaristía de Cibeles.

El Viaje Apostólico a España de León XIV tendrá lugar entre los días 6 y 12 de junio, con paradas y actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Según informó la Conferencia Episcopal «toda el programa comparte tres ejes: la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes, como con la sociedad civil y las Iglesias locales».

La agenda, que llevará al Santo Padre a recorrer cerca de 2.500 kilómetros en seis días, es un itinerario pastoral con el que el Papa quiere poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos. De hecho, en total, el Papa intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman el programa.