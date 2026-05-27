La Inspección de Trabajo de Soria lo confirma: analizará la jornada real de los contratos a tiempo parcial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Objetivo, que se cumplan las horas realmente pactadas en los contratos a tiempo parcial. La Inspección de Trabajo de Soria ha hecho 'oficial' en una reunión con el subdelegado del Gobierno en Soria una de sus principales prioridades. También se plantearon controles en materia de seguridad y salud así como la lucha contra la economía sumergida.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) mantiene en Soria como una de sus prioridades el control del uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial. Esta línea de trabajo busca comprobar que la jornada declarada por las empresas coincide realmente con la jornada efectuada por las personas trabajadoras.

En la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada este mes de mayo, la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria, Paloma Ibáñez, presentó las principales actuaciones desarrolladas y las prioridades previstas para los próximos meses en materia laboral, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y economía irregular.

En materia laboral, la ITSS mantiene actuaciones planificadas para garantizar la estabilidad en el empleo y evitar el fraude en la contratación. También vigila el uso indebido del periodo de prueba, el derecho al descanso, la limitación de la jornada, el abono correcto del salario y los derechos de la representación colectiva de los trabajadores.

La planificación incorpora además actuaciones vinculadas a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres. La Inspección presta atención al acceso al empleo, la discriminación salarial, las condiciones de la relación laboral y la conciliación de la vida laboral y familiar. También controla la protección de colectivos especialmente vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, trabajadores de centros especiales de empleo, personas migrantes, personas LGTBI y trabajadores que puedan sufrir discriminación por origen racial o por edad.

Prevención de riesgos laborales

En prevención de riesgos laborales, la Inspección mantiene el plan de acción frente a caídas en altura, especialmente en actividades industriales en las que puede existir tránsito por cubiertas. Este tipo de actuación pretende evitar accidentes graves o mortales derivados de trabajos en zonas elevadas o superficies no preparadas para el paso ordinario de personas.

La ITSS impulsa también la vigilancia de la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo. Entre los riesgos citados figuran la sílice cristalina, las fibras de amianto, el gas radón, los humos de motores diésel y determinados productos del caucho. Estas actuaciones buscan prevenir enfermedades profesionales de larga evolución y mejorar la gestión preventiva en los centros de trabajo.

La Inspección continúa además la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La gestión de la prevención debe incorporar factores como la edad de las personas trabajadoras, de forma que las evaluaciones de riesgos y la planificación preventiva se adapten a la realidad de cada plantilla.

Próximas actuaciones

De cara a los meses de verano, la ITSS prevé actuaciones específicas en prevención de riesgos laborales para controlar las condiciones ambientales. Este trabajo afectará de forma especial a actividades expuestas al calor u otras circunstancias propias de la época estival.

En materia de Seguridad Social, la Inspección mantiene controles sobre diferencias de cotización, encuadramientos indebidos, falsos autónomos y prestaciones. Los encuadramientos indebidos se producen cuando una persona figura en un sistema de cotización que no corresponde con la naturaleza real de su actividad laboral, lo que implica una afiliación y una cotización incorrectas. Los falsos autónomos son trabajadores que aparecen como autónomos, aunque prestan servicios bajo condiciones propias de una relación laboral.

Estas actuaciones se desarrollan en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Tributaria. La coordinación entre organismos permite cruzar información, detectar irregularidades y mejorar la eficacia del control público.

Economía irregular

En economía irregular, la Inspección continuará sus actuaciones en distintos sectores, entre ellos hostelería, construcción, comercio, industria y transporte. En los próximos meses tendrán especial relevancia los controles destinados a detectar falta de alta en la Seguridad Social y trabajo de personas extranjeras sin autorización, sobre todo en agricultura, construcción y hostelería.

La Inspección mantiene una colaboración estable con entidades gestoras, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Agencia Tributaria para detectar posibles situaciones de fraude en materia laboral, de Seguridad Social, economía irregular y empleo de personas extranjeras.