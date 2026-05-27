Cruz Roja Soria celebra su Encuentro Provincial de Voluntariado en El Burgo

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cruz Roja Soria ha celebrado su Encuentro Provincial de Voluntariado, con una jornada en la que participaron alrededor de 110 personas voluntarias. Al encuentro asistieron voluntarios de las cinco asambleas comarcales de la institución, que cuenta en la provincia con más de 900 personas voluntarias.

La jornada comenzó con un acto en el que se reflexionó sobre el compromiso. Además, se proyectó un vídeo de agradecimiento a los voluntarios, con fotografías de todos ellos en las diferentes actividades realizadas a lo largo del año en la provincia. El acto contó con la presencia del alcalde del Burgo, Antonio Pardo Capilla, y de la diputada provincial de Servicios Sociales, Laura Prieto Arribas.

Tanto el alcalde como la diputada agradecieron la labor que realiza el voluntariado de Cruz Roja en Soria, destacando su compromiso para llegar a numerosos municipios y atender distintas necesidades. Por su parte, el presidente comarcal de Cruz Roja en El Burgo de Osma, David Crespo Peñas, agradeció también la colaboración que mantienen con el Ayuntamiento en El Burgo de Osma.

Durante el encuentro, el sábado 23 de mayo, Roberto Pereira Ramos, voluntario de Cruz Roja, ofreció una charla motivacional centrada en su historia personal y su vínculo con el voluntariado. Al finalizar el acto se realizó la foto de familia en la plaza Mayor previa a una visita guiada a la Catedral, de la mano de Jesús Hernández Peña. Asimismo, la Fundación Blas Villodres abrió sus puertas a los voluntarios, realizándoles un tour y explicándoles su historia.

Paralelamente, durante la jornada también se reunieron los responsables de los Equipos de Respuesta Básica en Emergencia (ERBE), con la participación de tres responsables de la oficina autonómica de Cruz Roja, con el objetivo de coordinar y reforzar la preparación ante posibles emergencias.