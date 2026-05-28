El Burgo cuenta desde este mes con una oficina 'satélite' de la Seguridad Social

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de El Burgo de Osma presta servicio desde el 4 de mayo en la calle Banda de Música, número 2. La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Soria, Raquel de Diego, trasladó este dato en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada la pasada semana, en la que informó sobre las principales líneas de transformación de ambos organismos.

Raquel de Diego agradeció las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma para facilitar una ubicación provisional del CAISS en la localidad. Este recurso permite mantener la atención presencial de la Seguridad Social en la zona y presta información sobre pensiones, prestaciones, asistencia sanitaria y otros trámites vinculados al sistema.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, destacó que “la Seguridad Social es una de las administraciones que más directamente conectan las políticas públicas del Gobierno de España y la vida diaria de las personas”. Latorre señaló que “cada mejora en una oficina, en una prestación, en una pensión o en un trámite digital tiene un efecto real para la ciudadanía, especialmente en una provincia como Soria, donde la cercanía del servicio público resulta esencial”.

La directora provincial explicó que la Seguridad Social afronta un amplio proceso de transformación. En el caso de la TGSS, este cambio se aprecia en el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, en la inclusión en el sistema del alumnado que realiza prácticas formativas y en la participación en procesos de regularización de personas extranjeras.

La TGSS transforma también su modelo de atención a la ciudadanía en sus modalidades presencial, telemática y telefónica orientando los trámites al canal más eficiente.

En este ámbito, IMPORTASS se consolida como punto único de acceso a los servicios digitales de la Tesorería. Este portal permite consultar la vida laboral, realizar trámites y acceder a servicios personalizados.

Raquel de Diego destacó además el papel de las Unidades Funcionales Especializadas (UFE) que forman parte del nuevo modelo de atención integral y multicanal, que ordena la atención por materias y permite que determinados asuntos se resuelvan desde unidades de referencia para todo el territorio nacional.

Según el esquema de la TGSS, la atención generalista al ciudadano tiene alcance nacional. Las unidades especializadas se sitúan en direcciones provinciales concretas: Artistas, en Valencia, Madrid y Barcelona; actuaciones extraordinarias sobre regularización de ingresos, en Cádiz; profesionales taurinos, en Sevilla; trabajadores desplazados por convenios bilaterales, en Bizkaia; convenios especiales, en León; convenios especiales de minería del carbón y cuidadores no profesionales, en Asturias; convenios especiales derivados de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en Madrid; trabajadores desplazados por reglamentos comunitarios, en Barcelona; y trabajadores agrarios por cuenta ajena en inactividad, en Jaén.

La TGSS avanza también en la transformación de sus procesos internos a través de un mayor control de las cotizaciones, la detección de irregularidades y la automatización de procedimientos.

Entre esos procedimientos figuran los aplazamientos, que permiten fraccionar el pago de deudas a la Seguridad Social, y los embargos sobre prestaciones del INSS. La directora provincial se refirió también al Plan de Explotación Patrimonial de la TGSS. En la actualidad, este organismo cuenta con 3.988 inmuebles en todo el territorio nacional, de los que el 36% se encuentran transferidos a las comunidades autónomas. En la provincia de Soria, la TGSS dispone de 30 inmuebles, varios de ellos cedidos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En el ámbito del INSS, la digitalización y la deslocalización continúan como ejes del modelo de gestión. La deslocalización permite distribuir cargas de trabajo entre direcciones provinciales para equilibrar el número de expedientes y agilizar su resolución. También adquieren relevancia los formularios inteligentes y los procesos de robotización, que automatizan tareas administrativas repetitivas y reducen tiempos de tramitación.

Raquel de Diego se refirió a las campañas de vivencia, que es la acreditación periódica de que la persona pensionista sigue viva, requisito necesario para mantener el abono de la pensión. Desde el 1 de enero de 2026 se incrementó la frecuencia de estas campañas y se mejoró la rehabilitación automática del pago de las pensiones. En 2026 se desarrollarán dos campañas de vivencia y, a partir de 2027, tres campañas anuales. La aplicación VIVESS está diseñada para facilitar este trámite a los pensionistas residentes en el extranjero.

Otra novedad relevante es el denominado Evento Vital Nacimiento. Su finalidad es agilizar los trámites administrativos relacionados con el recién nacido, que podrán realizarse en el propio hospital. Esta medida facilitará la inscripción y gestión de prestaciones o derechos vinculados al nacimiento, al reducir desplazamientos y simplificar procedimientos para las familias.

La directora provincial explicó también que el INSS presta apoyo a otros centros directivos dentro del Plan Extraordinario de Gestión del Complemento para la Reducción de la Brecha de Género. Este complemento se dirige a reducir el perjuicio que puede producirse en la carrera de cotización por el nacimiento o cuidado de hijos, especialmente en las pensiones de mujeres.

El INSS mantiene convenios para el control de la Incapacidad Temporal (IT), situación en la que una persona trabajadora no puede desempeñar su actividad por enfermedad o accidente y percibe una prestación mientras dura esa limitación. Estos convenios se han formalizado con los servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras y la TGSS.

Raquel de Diego abordó también el trabajo del INSS en materia de Ingreso Mínimo Vital (IMV), prestación estatal destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. En este ámbito, la entidad gestora trabaja en el control de las unidades de convivencia y en la gestión y control de deudas. Estas actuaciones permiten verificar que los expedientes cumplen los requisitos y que las prestaciones se ajustan a la situación real de cada hogar.

La Unidad Médica de Soria colabora, en el ejercicio de su actividad inspectora, con otras unidades de ámbito nacional. Este apoyo permite compartir capacidad técnica, mejorar la gestión de expedientes médicos y reforzar el funcionamiento común del sistema.

La Comisión de Asistencia al Subdelegado conoció además las medidas de mejora de la atención a la ciudadanía en los canales presencial, telefónico y telemático. La Seguridad Social trabaja en una atención más accesible, en la ampliación de servicios digitales y en herramientas internas que ayudan al personal a resolver consultas de forma homogénea.

El proceso de transformación afecta tanto a la gestión de prestaciones como a la relación diaria con empresas, trabajadores, pensionistas, familias y personas beneficiarias de ayudas. En este contexto, el trabajo coordinado del INSS y de la TGSS en Soria resulta clave para mantener un servicio público próximo, especializado y adaptado a los cambios normativos, sociales y tecnológicos.