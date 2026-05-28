Una conferencia de Defensa en Soria pone en valor el papel de España en la independencia de EE UU

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El salón Gerardo Diego del Casino de Soria ha acogido este martes una conferencia organizada por el comandante militar de Burgos y Soria en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Soria, sobre la crucial participación de España en la independencia de los Estados Unidos, que este año cumple 250 años.

El teniente coronel González Mayoral, destinado en la División San Marcial, ha sido el encargado de impartir la conferencia `La campaña de Florida Occidental de Bernardo de Gálvez, una visión logística´, dentro del programa de divulgación de la efeméride principal del Ejército de Tierra para este año.

La conferencia, que ha hecho hincapié en los aspectos logísticos y en el acto heroico que Bernardo de Gálvez protagonizó en 1781 en la Bahía de Pensacola, ha sido de interés de los asistentes, autoridades y ciudadanos, que posteriormente se ha transformado en preguntas.

"Con la inesperada participación de una mujer entre el público, descendiente de Bernardo de Gálvez, concluyó un evento cultural más entre los programados para la difusión de la cultura de defensa y la historia de las Fuerzas Armadas españolas", según una nota de prensa.