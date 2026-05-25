Oasis contra el calor: cinco pueblos de Soria marcan las cinco temperaturas mínimas de Castilla y León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Toda España vive en estos días bajo un calor 'fuerte' para mayo y varios puntos ha vivido temperaturas máximas por encima de los 38 grados en los últimos días. Soria no llega a tanto, aunque la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital llega esta semana a 32 grados un par de días y el récord de mayo no está tan lejos: fueron 32,7 el 13 de mayo de 2015. Pero a la hora de dormir con fresco Soria sigue siendo un oasis. De las cinco temperaturas mínimas de Castilla y León este lunes, las cinco están en pueblos de Soria.

Así, San Pedro Manrique ha amanecido a 4,8 grados; la estación de La Póveda de Soria-Barriomartín ha bajado a 7,9; en Ólvega se han registrado 8,2 grados; Ucero suma una décima más en su temperatura mínima, 8,3; y Morón de Almazán ha marcado 8,5 grados. Con el mapa de la provincia en mente, el 'fresco' ha caído 'muy repartido'.

Las predicciones de la Aemet marcan no obstante que el calor continuará en las temperaturas máximas. Por ejemplo en Soria capital para este lunes y martes se esperan 29 grados. Para miércoles y jueves los termómetros subirán hasta los 31 y el viernes y sábado se esperan dos días de 32 grados para ir despidiendo el mes de mayo.

En el capítulo de precipitaciones, siempre clave para el campo o la micología, poca novedad. Sólo el sábado hay porcentajes relativamente altos de lluvia, aunque de momento se combina con una previsión de nubes y claros que parece eludir los grandes chubascos.

Las temperaturas mínimas a lo largo de la semana oscilarán entre los 13 y los 16 grados en la ciudad, todo un preludio de verano. En un pueblo tradicionalmente frío como pueda ser Montenegro de Cameros la horquilla va de 11 a 15 grados. En otro pueblo de Soria donde suele hacer calor, caso de Arcos de Jalón, los termómetros marcarán mínimas de 12 a 18 grados, que para mayo ya son notoriamente altas. Ojo, porque aquí viernes y sábado ya se esperan 34 grados como temperatura máxima.

Aún así las estaciones automáticas de la Aemet lo han dejado claro este lunes. A pesar del calor generalizado, los pueblos de Soria siguen siendo oasis ante el calor. Todavía no toca retirar la colcha aunque ya haya lugares donde los datos no desentonarían con el mes de julio o finales de agosto.