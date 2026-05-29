El Ayuntamiento de Soria ‘vigilará’ mediante un procurador el recurso del Cerro de Los Moros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento no tiene intención de recurrir la sentencia que hace unas semanas volvía a activar la cuestión del Cerro de los Moros. Sí lo harán cuatro asociaciones a las que no acompañará hasta el Supremo la parte municipal. Otra cosa es que quiera estar informado de lo que ‘se cuece’ en la nueva instancia. Por eso ha nombrado un procurador para estar al tanto de los diferentes movimientos, señaló ayer el alcalde, Javier Antón. El Consistorio «tiene obligación de estar en la causa», ya que «también somos afectados». Esto «no significa que vayamos a recurrir», matizó.

Asden-Ecologistas en Acción, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro anunciaron el miércoles que irán en casación al Supremo, en lo tocante a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la resolución de Alcaldía que a comienzos de 2023 paralizaba el expediente del Cerro hasta que no constara el informe de Patrimonio. Una decisión que fue posteriormente ratificada por el pleno. Como el Tribunal Superior no se pronuncia sobre este aspecto, desde las asociaciones se considera que hay pie para recurrir. Este recurso de casación se estima poco prometedor, pero la parte municipal se persona como afectada.

Mientras, el Ayuntamiento seguirá adelante con la tramitación del cambio del PGOU en relación a la urbanización del Cerro de los Moros. No tiene otro remedio, ya que la sentencia del Tribunal Superior le obliga a ello. Y es que la resolución judicial no otorgó lo principal que reclamaba la promotora Pilares del Arlanzón, que era que el propio tribunal declarara la aprobación provisional del expediente. El Ayuntamiento tiene que proseguir con las alegaciones e informes sobre el Cerro, trámites que no prejuzgan el resultado final de la modificación, si se aprueba o no o en qué términos.

Antón indicó que está «garantizado» que se celebrará un Consejo Sectorial de Urbanismo (órgano local de representación de asociaciones y colegios) para abordar el Cerro, previo paso por la Comisión informativa. Pero «queremos ser sinceros y acudir con todos los informes que ahora mismo se están elaborando después de la primera sentencia».

Tras el polémico convenio del mandato corporativo 2003-2007, el sector del Cerro de los Moros tiene capacidad para admitir hasta 1.200 viviendas. La promotora Pilares del Arlanzón ha liberado el cerro y la falda del Castillo de las construcciones, que según su planificación concentra ahora en numerosos bloques en la zona de vaguada de Los Pajaritos.