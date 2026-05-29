492 estudiantes se examinan de la PAU en Soria (días, lugares y horas)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nervios a flor de piel y jornadas en los que se apuran las horas. Un total de 492 estudiantes se examinan en el Campus de Soria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que tendrá lugar la próxima semana, concretamente entre los días 2 y 4 de junio.

En el distrito de la Universidad de Valladolid, UVa, son 4.692 los estudiantes que se examinarán de la PAU, entre los campus de Valladolid, Segovia, Soria y Palencia.

Por campus, el número de matriculados queda como sigue, de mayor a menor: Valladolid, 2.821; Segovia, 743; Palencia, 636; y Soria, 492.

Las pruebas comenzarán a las 9 horas el martes, 2 de junio, y se desarrollarán hasta el 4 de junio, de forma simultánea en todos los distritos de la Universidad de Valladolid. Los alumnos se examinarán durante esta primera jornada de Lengua Castellana y Literatura (de 9 a 10.30 horas); y de Historia de la Filosofía (de 11.30 a 13 horas). Ya por la tarde, desde las 16 horas hasta las 20 horas, de las asignaturas específicas de cada Bachillerato.

La segunda jornada, el miércoles 3 de junio, será el turno, en los mismos horarios que el día anterior, para Inglés y, seguidamente, Historia de España. La tarde estará dedicada también a las asignaturas específicas.

En Soria, los exámenes tendrán lugar en dos sedes del Campus Universitario Duques de Soria, 01 y 02.

Sede 01

IES Antonio Machado, de Soria.

IES Castilla, de Soria.

IES San Leonardo, de San Leonardo de Yagüe.

IES Politécnico, de Soria.

Escuela de Arte y Superior de Diseño Virgen del Mirón, de Soria.

IES Ribera del Jalón, de Arcos de Jalón.

CIFP Pico Frentes, de Soria.

Alumnos de otras provincias del distrito de Soria.

Alumnos procedentes de otros distritos de Soria.

Sede 02

IES Gaya Nuño, de Almazán.

IES Margarita de Fuenmayor, de Ágreda.

IES Picos de Urbión, de Covaleda.

IES La Rambla, de San Esteban de Gormaz.

IES Virgen del Espino, de Soria.

IES Santa Catalina, de El Burgo de Osma.

Colegio Nuestra Señora del Pilar, de Soria.

Colegio Seminario Santo Domingo de Guzmán, de El Burgo de Osma.

La Universidad recuerda a los alumnos de Latín y Griego que deben acudir provistos de diccionarios de estas lenguas, incluyendo apéndice gramatical si lo tuvieran. Mientras, los alumnos de las asignaturas de Dibujo Artístico y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica se examinarán en la Escuela de Arte de su correspondiente sede, según la UVa. Los interesados pueden recabar más información en el apartado de pruebas de acceso de la Universidad de Valladolid.