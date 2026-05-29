Heraldo-Diario de Soria

​¡Aventura junto al río! El Fielato acoge el taller infantil 'Los Oficios del Duero'

Una actividad gratuita para que los más pequeños descubran la historia y tradiciones ribereñas

Momento durante el taller 'Los Oficios del Duero' desarrollado hoy en El Fielato.

Momento durante el taller 'Los Oficios del Duero' desarrollado hoy en El Fielato.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

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El Centro de Recepción de Visitantes 'El Fielato', ubicado junto a los Arcos de San Juan de Duero, ha albergado esta tarde el taller infantil 'Los Oficios del Duero'. Bajo el lema "¡Una aventura junto al río!", la actividad se ha celebrado en un único turno, entre las 17:00 y las 19:00 horas, de la mano de Marta Poza, de 'Rescatados'. La propuesta ha buscado conectar a los niños y niñas con el patrimonio histórico y las profesiones tradicionales que marcaron la vida de la ribera soriana.

Dado el carácter gratuito de la iniciativa, las plazas disponibles se han limitado estrictamente por orden de inscripción. Las familias interesadas han gestionado las reservas a través de la Oficina de Turismo de Soria.

Momentos durante el taller 'Los Oficios del Duero' desarrollado hoy en El Fielato.

Momentos durante el taller 'Los Oficios del Duero' desarrollado hoy en El Fielato.MonteseguroFoto

Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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Los Oficios del Duero

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