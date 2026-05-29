​¡Aventura junto al río! El Fielato acoge el taller infantil 'Los Oficios del Duero'

El
Centro de Recepción de Visitantes 'El Fielato', ubicado junto a los , ha albergado esta tarde el taller infantil ' Arcos de San Juan de Duero Los Oficios del Duero'. Bajo el lema "¡ Una aventura junto al río!", la actividad se ha celebrado en un único turno, entre las 17:00 y las 19:00 horas, de la mano de Marta Poza, de 'Rescatados'. La propuesta ha buscado conectar a los niños y niñas con el patrimonio histórico y las profesiones tradicionales que marcaron la vida de la ribera soriana.
Dado el carácter gratuito de la iniciativa, las plazas disponibles se han limitado estrictamente por orden de inscripción. Las familias interesadas han gestionado las reservas a través de la
Oficina de Turismo de Soria.
Momentos durante el taller 'Los Oficios del Duero' desarrollado hoy en El Fielato. MonteseguroFoto
Los Oficios del Duero
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