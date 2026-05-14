El rincón de Soria con uno de los claustros románicos más extraños y bonitos de España

Los templetes del interior de San Juan de Duero conservan capiteles con escenas bíblicas y seres fantásticos que refuerzan el aura misteriosa del monasterio soriano.turismosoria.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hace falta creer en leyendas para sentir que San Juan de Duero tiene algo raro. Raro en el mejor sentido: el de los lugares que no encajan del todo en una etiqueta y por eso se quedan grabados. A orillas del Duero, en la ciudad de Soria, este antiguo monasterio de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén conserva uno de los claustros románicos más singulares de España, declarado Monumento Nacional en 1882 y hoy vinculado al Museo Numantino. Turismo de Soria lo describe como una «sinfonía de arcos y culturas en piedra», una fórmula que resume bien lo que ocurre allí: piedra, silencio y una mezcla de estilos que parece imposible hasta que se tiene delante.

El claustro de Soria que no se parece a ningún otro

El claustro de San Juan de Duero no impresiona por tamaño, sino por desconcierto. Anexo a una iglesia románica sencilla, fue utilizado como zona de enterramiento entre los siglos XIII y XV y comunicaba las dependencias del monasterio. Lo extraordinario es su arquitectura: arcos de medio punto, arcos de herradura apuntados, arcos entrelazados, capiteles vegetales, criaturas fantásticas y chaflanes de clara influencia árabe. Según Turismo de Soria, es «uno de los más originales del románico español» por esa convivencia de trazas románicas, huellas bizantinas y árabes.

La guía local de Soria va incluso más lejos y lo define como «el claustro más singular del románico español», además de situarlo entre las grandes maravillas del románico nacional por su originalidad y por su temprana protección patrimonial. No es un claustro para recorrer deprisa: cada lado parece haber sido pensado con una lógica distinta, como si varios mundos medievales hubieran quedado cosidos en un mismo patio abierto al cielo.

Arcos de San Juan de Duero.MARIO TEJEDOR

San Juan de Duero y sus arcos "extraterrestres"

La fama reciente de San Juan de Duero recibió otro empujón cuando National Geographic lo incluyó en el puesto número 6 de su selección de mejores claustros de España y lo presentó como un claustro «extraterrestre». La publicación hablaba de una contemplación que produce fascinación «como si se tratara de un escenario épico de la Tierra Media», una comparación literaria, sí, pero bastante precisa para quien haya visto esos arcos suspendidos entre ruina, geometría y fantasía.

Visitantes en los Arcos de San Juan de Duero.MONTESEGUROFOTO

El canal de Youtube Cultura Fascinante subraya esa condición híbrida: San Juan de Duero combina «arcos de medio punto típicos del románico, arcos lobulados de origen islámico y arcos entrecruzados que recuerdan la tradición mudéjar».

Como si el lugar necesitara más misterio, hace apenas unos días National Geographic volvió a fijarse en San Juan de Duero tras los últimos hallazgos arqueológicos: tumbas anteriores al claustro medieval y evidencias de un saqueo del siglo XIX.

El monumento de los Arcos de San Juan de Duero es el enclave más visitado de los anexos del Numantino.Monteseguro Foto

Una iglesia sencilla con dos templetes que lo cambian todo

Aunque el claustro se lleva la foto, la iglesia merece más atención de la que suele recibir. Es románica, de una sola nave, con ábside semicircular y una sobriedad que contrasta con la audacia del claustro. Turismo de Soria destaca dos templetes situados junto al presbiterio, ambos con altar, y los vincula a un posible uso ritual relacionado con una gran tela a modo de iconostasis. Uno presenta cúpula cónica y otro cúpula semiesférica, con influencias orientales y capiteles donde aparecen escenas bíblicas y seres fantásticos.

El enclave suma otra capa de magnetismo por su ubicación. Se llega cruzando el puente medieval sobre el Duero, hacia la margen izquierda del río, a los pies del Monte de las Ánimas. Turismo de Soria recuerda que en este entorno, marcado por antiguas tensiones entre vecinos y órdenes militares por el uso de leña y caza, Gustavo Adolfo Bécquer situó su leyenda de "El Monte de las Ánimas".

Un monumento cargado de magiaMARIO TEJEDOR

Por eso la visita funciona tan bien caminando. No es solo entrar a un monumento: es bajar al río, cruzar el puente, mirar Soria desde otro lado y dejar que el claustro aparezca casi como una consecuencia natural del paisaje. Minube recoge la impresión de viajeros que recomiendan llegar «a pie» y describen el entorno como uno de los enclaves más mágicos del país, con un claustro abierto que parece trasladar a otra época.

Según la información actual del Museo Numantino de la Junta de Castilla y León, San Juan de Duero abre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 entre febrero y junio y en octubre; de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 de julio a septiembre; y de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 en enero, noviembre y diciembre. Domingos y festivos abre de 10.00 a 14.00 y los lunes permanece cerrado salvo festivos o vísperas. Turismo de Soria recoge para mayo de 2026 una entrada básica de 1 euro y gratuidad los fines de semana.