Una alumna del Campus de Soria, premiada para trabajar en una misión de la Agencia Espacial Europea

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El talento del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, UVa, llega a la Agencia Espacial Europea, donde una alumna del distrito soriano ha sido premiada con una beca con la que trabajará en una misión de la Agencia Espacial Europea.

Saioa Munuera Irurzun, investigadora predoctoral de la EiFAB en el campus Duques de Soria, ha sido galardonada con la IMFAHE Excellence Fellowship durante la 12ª Conferencia Internacional organizada por la International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE). IMFAHE es una organización internacional dedicada a promover la mentoría global, la colaboración científica y las oportunidades internacionales para estudiantes e investigadores mediante alianzas con universidades e instituciones de referencia a nivel mundial, explican fuentes de la Universidad.

Desde octubre de 2025, Saioa participa activamente en el programa IMFAHE, tomando parte en cursos y actividades centradas en desarrollo personal, innovación, emprendimiento, carreras científicas y mentoría internacional. Esta experiencia le ha permitido fortalecer tanto sus competencias científicas como profesionales, además de integrarse en una red internacional de investigadores y mentores.

La IMFAHE Excellence Fellowship es una distinción altamente competitiva patrocinada por la Universidad de Valladolid y concedida a los dos estudiantes con mejor expediente de la institución. La beca financia una estancia internacional de investigación de tres meses en una organización o centro de investigación de prestigio internacional.

Gracias a esta beca, Saioa Munuera realizará una estancia de investigación en el ESA Φ-lab de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Frascati (Roma), donde se incorporará a la misión BIOMASS, uno de los proyectos Earth Explorer centrados en el estudio del papel de los bosques en el ciclo global del carbono.

"Su trabajo se enfocará en el desarrollo de metodologías de teledetección para estimar variables clave como la biomasa forestal, la altura del dosel o las perturbaciones forestales a partir de datos satelitales de última generación", inciden. La misión emplea un innovador radar de apertura sintética en banda P para proporcionar información sin precedentes sobre biomasa forestal y cambios en los ecosistemas forestales a escala global.

Esta oportunidad permitirá a la joven continuar desarrollando su investigación en teledetección y monitorización forestal, contribuyendo además a los esfuerzos internacionales en observación de la Tierra e investigación climática.

Durante la conferencia, Munuera también presentó su investigación mediante una comunicación oral ante una audiencia internacional y recibió el premio IMFAHE Spotlight Video Award 2026, reconocimiento que destaca los esfuerzos en promoción de la ciencia abierta y divulgación científica dirigida a públicos más amplios.