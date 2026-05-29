La Junta alerta: hay que extremar precauciones por la pelusa de los chopos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

EI Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria pide extremar las precauciones ante el riesgo de incendios por la acumulación del denominado vilano del chopo, la pelusa blanca que envuelve las semillas de estos árboles que es extremadamente inflamable ya que prende con gran facilidad.

La situación se ve agravada por las condiciones meteorológicas actuales de altas temperaturas y baja humedad, factores que incrementan el peligro de incendios y favorecen la rápida propagación del fuego.

Ante esta situación, se insta a la población a evitar cualquier actividad que pueda generar chipas o Ilamas, especialmente en áreas de amontonamiento de vilano de chopo.

Chopos en las márgenes del Duero.MONTESEGUROFOTO

Asimismo, se recuerda a la importancia de avisar inmediatamente a Emergencias 112 ante cualquier indicio de fuego o columna de humo, con el fin de facilitar una rápida intervención de los servicios de extinción.

EI Servicio Territorial de Medio Ambiente agradece la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía en la protección del entorno natural de la provincia.

El vilano del chopo es una especie de pelusa blanca que rodea las semillas de chopos y álamos que aparece en primavera, en particular en los meses de mayo y junio.

A menudo se confunde con polen, pero no provoca alergias. Su función natural es facilitar la dispersión de las semillas por el viento.

En los últimos días se han producido cinco incendios forestales vinculados con la ignición de la pelusa del chopo en la provincia de Soria: Calatañazor, Piquera de San Esteban, Vozmediano, Aldealices, Gómara. Especialmente reseñables os acontecidos en Piquera de San Esteban, con 6,86 hectáreas en la cercanía de la población, y Vozmediano, con 1,5 hectáreas en una zona de difícil acceso.