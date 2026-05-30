La Fundación Duques de Soria prevé que el Rey Felipe VI vuelva a entregar en septiembre el Premio Internacional de Hispanismo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El secretario general de la Fundación Duques de Soria, José María Rodríguez-Ponga, señaló ayer durante la presentación del Congreso Internacional ‘Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo de ayer y de hoy’, que en el mes de septiembre se prevé nuevamente la visita del Rey de España, Felipe VI a Soria, en la entrega del Premio Internacional de Hispanismo, que concede la FDS con carácter bienal. De carácter bienal, el galardón premia con 50.000 euros a la mejor candidatura que acredite tanto su trayectoria de excelencia científica como el interés de un proyecto académico concreto en torno al hispanismo internacional que genere impacto en la comunidad académica mundial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Soria y el Centro Internacional Antonio Machado-Fundación Duques de Soria (CIAM-FDS) presentaron el Congreso Internacional ‘Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo de ayer y de hoy', una cita académica y cultural que se celebrará los próximos 14 y 15 de julio en el Espacio Santa Clara coincidiendo con el 150 aniversario de la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, destacó la relevancia de una figura como Julián Sanz del Río para comprender la evolución educativa y cultural de España. «Hablar hoy de Julián Sanz del Río no es únicamente mirar al pasado, sino reflexionar sobre cuestiones que siguen siendo plenamente actuales como la importancia de la educación, el pensamiento crítico, la cultura y el conocimiento como herramientas para construir una sociedad más libre y más democrática», señaló.

Por su parte, el director del Centro Internacional Antonio Machado, José Ángel González Sainz, explicó que el objetivo es organizar «el mejor congreso posible sobre esta cuestión», con una ambición intelectual que permita convertir a Soria en un referente nacional e internacional para el estudio del legado de Sanz del Río y de la Institución Libre de Enseñanza. En este sentido, destacó la excelente colaboración existente entre el Ayuntamiento y el CIAM, fruto de una visión compartida sobre el papel de la cultura y el pensamiento en la sociedad contemporánea. Rodríguez-Ponga destacó la importancia de seguir prestando atención al legado de la Institución Libre de Enseñanza y de los intelectuales que impulsaron su desarrollo con un pensamiento que hoy día sigue siendo «moderno». Recordó que muchas de las iniciativas educativas actuales tienen su origen en aquellas corrientes de pensamiento y subrayó que Sanz del Río fue «un adelantado a su tiempo», capaz de promover ideas que hoy se consideran plenamente asumidas por la sociedad.